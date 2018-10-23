Российскому омбудсмену Москальковой могут запретить въезд в Украину

Российская омбудсмен Москлькова регулярно нарушает украинское законодательство, в частности, сейчас она находится с визитом в оккупированной Керчи, нарушив порядок пересечения украинской границы.

Уполномоченный по правам человека в Верховной Раде Людмила Денисова допускает запрет въезда в Украину российскому омбудсмену Татьяне Москальковой за ее незаконное посещение Крыма. Украинский омбудсмен Денисова написала об этом 23 октября в Facebook.

«Омбудсмен РФ приехала сегодня в Керчь, в очередной раз нарушив правила пересечения украинской границы», – говорит омбудсмен.

Україна скорбить разом з Кримом. Кожен з нас занепокоєний трагічними подіями, які сталися 17 жовтня, адже Крим – це… Опубліковано Людмилою Денісовою Вівторок, 23 жовтня 2018 р.

Денисова напоминает, что за такие действия Москальковой ранее было запрещено въезжать в Украину, но ограничения были сняты президентом Украины для выполнения договоренностей с президентом РФ о взаимных и синхронных посещениях заключенных.

«Нарушение законодательства Украины омбудсменом РФ может повлечь новый запрет въезда его в Украину и поставить под угрозу взаимные посещения», – отмечает Денисова.

По ее словам, вся Украина готова предоставить любую поддержку пострадавшим от теракта в Керчи и их семьям.

«Украина скорбит вместе с Крымом. Каждый из нас обеспокоен трагическими событиями, которые произошли 17 октября, ведь Крым – это Украина. И их утрата – это наше общее горе», – говорит омбудсмен.

Денисова отмечает, что обращалась к омбудсмену РФ и выражала свою готовность вместе с ней посетить аннексированный РФ Крым и выполнить гуманитарную миссию, однако ответа не получила.

Омбудсмен напомнила, что прокуратура Автономной Республики Крым открыла уголовное производство по статье «Теракт».

«Правоохранители проводят детальное расследование трагических событий в Керченском политехническом колледже, что позволит Украине иметь результаты своего объективного расследования», – считает Денисова.

Трагедия в Керчи произошла 17 октября. По данным российского следствия, 18-летний студент 4 курса колледжа Владислав Росляков расстрелял из ружья людей в учебном заведении, кроме того в здании произошел взрыв.

Позже в вещах Рослякова нашли взрывчатку. После стрельбы по людям, по версии следствия РФ, Росляков покончил с собой.

В результате трагедии в керченском колледже погиб 21 человек.

«Украинско-Российское обозрение»