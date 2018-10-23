В России запретили сравнивать Керченскую бойню с трагедией в американской школе «Колумбайн»

В России считают, что такое сравнение – повод к интересу идеями приведшим к трагедии «Колумбайну», а так же способствует «нагнетанию» обстановки.

Российским государственным СМИ запретили сравнивать нападение на колледж в Керчи с «Колумбайном». Telegram-канал издания «Проект» сообщает об этом со ссылкой на сотрудников трех средств массовой информации.

Нападение на колледж произошло 17 октября. Владислава Росляков скопировал детали «Колумбайна» – в обоих случаях совпадают одежда убийцы, места для закладки взрывчатки и детали самоубийства.

Но уже 18 октября на летучке в одном из российских госСМИ прямо сказали, что проводить аналогии с «Колумбайном» запрещено. Другой редактор одного из крупнейших госагентств рассказал, что журналистов попросили «не нагнетать» и «не привязываться к «Колумбайну» в текстах». «Это делается, чтобы не было подражания этим идеям, не появлялся лишний интерес к «колумбайновским» пабликам», – заявил сотрудник «Первого канала».

Напомним, жертвами Рослякова стал 21 человек, еще более 40 госпитализированы.

Нападение на американскую школу «Колумбайн» учениками Эриком Харрисом и Диланом Клиболдом произошло 20 апреля 1999 года. Они убили 13 человек и ранили еще 23.

Керчь – украинский город, но, как и весь Крым, находится под российской оккупацией.

Telegram-канал «Проект»