Российский телеканал умудрился взять интервью у девушки погибшей во время Керченской бойни

Российская пропагандистка Скабеева в очередной раз отличилась. На сей раз она умудрились взять интервью у девушки, которая погибла во время Керченской бойни, за несколько дней до интервью.

17 октября во время спецэфира программы «60 минут» телеканала «Россия-1», обсуждая трагедию в оккупированной Керчи, ведущие взяли комментарий у студентки второго курса Алины Керовой. Однако, как позже выяснилось, девушка с таким именем погибла при нападении, сообщает телеканал «Дождь».

Девушка, которую ведущая Ольга Скабеева представила как Алину Керову, рассказывала о событиях в колледже. Однако, одногруппница погибшей Виктория Жукова рассказала, что на записи звучит не голос Алины.

«Вот с*ки. Алина погибла. Конечно, это не она и голос не ее. Нет у нас в колледже никого больше с такой фамилией, а тем более на втором курсе. Голос Алины я бы узнала по-любому», – сказала Жукова.

Когда журналисты «Дождя» связались со Скабеевой и спросили ее, каким образом так получилось, она посоветовала им обратиться в пресс-службу телеканала или поговорить с девушкой, которую представили как Алину Керову.

«Ну давайте мы вам предоставим телефон, а вы свяжитесь с ней и поговорите. И со всеми, кто причастен к этому прямому включению. Если вы не против… Вы хотите разобраться, поэтому давайте сейчас так поступим. Вы не будете делать сейчас своих эмоциональных, скоропалительных выводов», – заявила телеведущая.

«Вы бы только поспокойнее, пожалуйста. В рамках того предложения, которое я вам только что сделала, давайте, конечно же действовать, ладно? Вы как-то очень импульсивно настроены и постоянно дискутируете со мной, хотя, в целом, непонятно на какую тему», – добавила она.

В пресс-службе телеканала заявили, что «попытаются прояснить этот вопрос».

Когда журналисты «Дождя» связались со Скабеевой и спросили ее, каким образом так получилось, она посоветовала им обратиться в пресс-службу телеканала или поговорить с девушкой, которую представили как Алину Керову.

«Ну давайте мы вам предоставим телефон, а вы свяжитесь с ней и поговорите. И со всеми, кто причастен к этому прямому включению. Если вы не против… Вы хотите разобраться, поэтому давайте сейчас так поступим. Вы не будете делать сейчас своих эмоциональных, скоропалительных выводов», – заявила телеведущая.

«Вы бы только поспокойнее, пожалуйста. В рамках того предложения, которое я вам только что сделала, давайте, конечно же действовать, ладно? Вы как-то очень импульсивно настроены и постоянно дискутируете со мной, хотя, в целом, непонятно на какую тему», – добавила она.

В пресс-службе телеканала заявили, что «попытаются прояснить этот вопрос».

«Дождь»