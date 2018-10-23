Сенсационное признание «фанатов Украины» в Госдуме, – Цимбалюк

Госдум РФ, как известно – не место место для дискуссий. Однако, если речь касается Украины, то пропагандистская риторика становится основой всех обсуждений.

Сенсационное признание «фанатов Украины» в Госдуме Российские парламентарии слились воедино, клеймя нашу страну, – в новом видеоблоге корреспондента «УНИАН» в Москве Романа Цимбалюка.

Хотят новую Абхазию и Южную Осетию на оккупированном Донбассе, но размышляют о силе украинской армии. Солируют Жириновский, Затулин и Калашников. Голосуют единогласно. Факта оккупации никто не скрывает.

Роман Цимбалюк, «УНИАН»