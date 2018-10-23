Изоляция России и ядерный рай от Путина. Что выберет кремлевская «моль»?

Официальный выход США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности – хорошая новость.

В прошлом веке заключение договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности было одним из ключевых геополитических событий, пишет на своей странице в Facebook политолог Сергей Таран.

В нынешнем столетии он де-факто прекратил свое действие, поскольку Россия его многократно нарушала.

Московія точно буде в раю… У минулому столітті Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності був однією з… Опубліковано Sergiy Taran Неділя, 21 жовтня 2018 р.

Впрочем, официальный выход США из договора – хорошая новость, потому что это еще один шаг к возвращению холодной войны между Вашингтоном и Москвой.

В этой новой холодной войне на этот раз мы на стороне добра, но – на передовой. Некомфортно, конечно, находиться в самом «нуле», но было бы гораздо тревожнее, если бы мировому гегемону было совершенно безразлично, что происходит на нашем фронте.

США теперь начнут создавать новые ракеты, а Московия будет пытаться догонять, истощая свою малоконкурентную экономику.

За поребриком встанет вопрос выбора – или оказаться в советском раю, с дефицитом и изоляцией, или – в раю с недавно озвученным сценарием Путина.

Сергей Таран, Facebook