Грядет опасное будущее. Почему ядерная война вновь актуальна

Рейган и Горбачев действительно были выдающимися лидерами. Сейчас же и в Вашингтоне, и в Москве сидят фрики и психопаты.

Сейчас многие уже не помнят, но в начале и в середине 1980-х годов весь мир жил в страхе начала ядерной войны между СССР и США. В каком-то смысле она казалась тогда неизбежной. И советская, и американская пропаганда готовили к этому своих граждан. Даже Голливуд пачками выпускал фильмы о том, как может начаться атомная война, чем она закончится и что будет после нее, рассказывает на страницах «Нового Времени» Иван Яковина.

Самые известные, это, пожалуй, «Безумный Макс» и «Терминатор». Обычно сюжет в этих фильмах такой: вообще-то войну начинать никто не хочет. Но случается человеческая ошибка или технической сбой. Из-за этого ядерные ракеты летят в цель, и остановить их уже невозможно. Наступает апокалипсис, и цивилизация в ее нынешнем виде погибает.

Повод для пессимизма у сценаристов наличествовал. Называние ему – ракеты средней и малой дальности, обильно размещенные тогда в Европе. Хотя американские «Першинги» и советские «Пионеры» были намного меньше, чем огромные межконтинентальные ракеты, они были намного более опасными.

Во-первых, их было очень много – сотни и даже тысячи. Во-вторых, боеголовки этих ракет были способны достичь цели всего за пять-семь минут. Цена сбоя или ошибки становится смертельной. Времени на переговоры, объяснение или исправление ситуации не было бы. По сути, СССР и США тогда приставили друг другу пистолеты к вискам и взвели курки. Не дай бог, у кого-то рука дрогнет – через несколько минут жизнь на планете Земля просто закончится.

Так вот. Рональд Рейган и Михаил Горбачев, к счастью, решили, что ситуация эта – ненормальная. В далеком 1987 году они поэтому договорились снять с вооружения такие ракеты и не производить их более. Я тогда был ребенком, но помню, как все радовались, что снята опасность внезапной ядерной войны. На самом деле это было большое облегчение. Рейган и Горбачев действительно были выдающимися лидерами. Они убрали пистолеты от головы друг друга и начали спокойно разговаривать. Но вот сейчас их посты занимают два куда менее адекватных типа – Дональд Трамп и Владимир Путин.

Путин буквально несколько дней назад объявил, что весь российский народ готов умереть в ядерной войне и попасть в рай. При этом весь остальной мир, по его словам, «сдохнет и не покается». Можно по-разному относиться к Горбачеву, но я не могу себе представить, чтобы он что-то подобное говорил. Вместо рассудительного, ироничного и жесткого Рейгана в Белом доме сейчас сидит бестолковое оранжевое чучело – Трамп. Он вообще слабо себе представляет, что такое ядерное оружие, и чем может обернуться его применение.

Ожидается, что на этой неделе он заявит о выходе своей страны из соглашения о ликвидации ракет средней и малой дальности. По его словам, этот договор не соблюдает ни Россия, ни Китай, который вообще его даже не подписывал. Если из договора выйдут американцы, россияне тут же последуют за ними. В Европе снова будут развернуты ядерные ракеты, способные за пару минут долететь до столиц и крупных городов. И ситуация станет еще более опасной.

Дело в том, что в США и СССР тогда у власти были разные люди – и хорошие, и плохие. Но они были серьезными и ответственными. Сейчас же и в Вашингтоне, и в Москве сидят фрики и психопаты, у которых явно проблемы с головой. Это меня очень беспокоит.

Кроме того, нельзя забывать и о Китае. Его отношения с США сейчас крайне напряженные. Фактически, Трамп начал холодную войну против КНР. Американские и китайские боевые корабли и самолеты регулярно вступают в конфронтации в акватории Южно-Китайского моря. Одновременно между Пекином и Вашингтоном идет напряженная шпионская война. Торговые отношения сейчас просто ужасные – они обложили друг друга санкциями. Сейчас им только самых опасных ядерных ракет для полного счастья не хватает.

При этом важно понимать, что США и Китаю есть что делить. Фундаментальный принцип американской внешней политики – это полная свобода судоходства в международных водах. Ради его защиты они вступили и в Первую, и во Вторую мировую войны. Китай же заявляет о полных правах собственности на главную торговую артерию мирового океана – то самое Южно-Китайское море. Через него проходит товаров на пять триллионов долларов в год. Как понимаете, это море не может быть одновременно и китайским, и ничьим, то есть свободным, как того хотят американцы.

Какая-то одна из точек зрений победит. А вот чтобы выяснить, какая именно, и могут пригодиться ракеты средней и малой дальности. Во всяком случае, Китай уже размещает подобные комплексы на своих берегах. Если этому примеру последуют и американцы, нас будет ждать действительно крайне опасное будущее.

Иван Яковина, «Новое Время»