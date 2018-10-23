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Взгляд

На каждом столбе висит враг Майдана. И улыбается, – Муждабаев

Айдер Муждабаев, YouTube
23 октября 2018

В Украине, в преддверии выборов, возникает новая угроза – угроз реванша домайдановских сил рвущихся обратно к власти. Открыто и нагло…

Реванш в Украине поднимет голову. Откровенные враги Украины даже не скрываются. Чего, увы, так и не добился Майдан, своим мнением делится журналист Айдер Муждабаев в своем ролике на своем YouTube-канале.

Они возвращаются. Они готовы к реваншу и даже не думают этого скрывать. Они окончательно потеряли страх и готовы на деньги Кремля снова рвать Украину. Почему так происходит?

Айдер Муждабаев, YouTube

Tags: Айдер Муждабаев, антиукраинская пропаганда, Евромайдан, Россия, Украина

© Украинско-Российское обозрение

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