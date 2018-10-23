Пайфер: Минский процесс на Донбассе – гарантия сохранения санкций ЕС против России

Украине нельзя отказываться от Минского процесса мирного урегулирования на Донбассе. Этот процесс является базой для европейского санкционного режима против России.

Отказ Украиной от Минского процесса повлечет подрыв санкций со стороны Европейского Союза к России. Экс-посол США в Украине Стивен Пайфер сообщил об этом в эксклюзивном интервью «Левому Берегу».

«Вам не нужно делать ничего такого, что бы ослабило базу для санкций против России», – сказал Пайфер.

Он пояснил, что сколько бы русские не говорили, что санкции не наносят им никаких серьезных последствий, большинство экономистов считают, что санкции свое действие имеют. Например, санкции стоят российскому ВВП от трех четвертых до одного процента роста в год. И для российской экономики, находящейся в очень инертном состоянии, ведь ее рост ВВП составляет лишь 1,5% в год, это серьезное влияние.

«При этом на определенном уровне Россия, возможно, может выдержать санкции. Но вопрос заключается в том, российская экономика продолжит находиться в состоянии стагнации. И большинство экономистов, наблюдают за российской экономикой, действительно говорят о том, что Россия выиграет от роста цен на нефть, но в целом ее экономика не очень эффективна. И кажется, Путин не горит желанием прибегать к реформам, которые бы позволили расти энергетические секторам российской экономики», – считает эксперт.

А чтобы санкции хранились, по мнению американского эксперта, необходимо оставаться в Минском процессе «пока не появится что-то, что пришло бы ему на замену». При этом он отметил, что с Минским процессом проблема, ведь о нем договорились еще в феврале 2015 и уже прошло три с половиной года, но он так и не был реализован.

Пайфер объяснил, что Минский процесс важен для Украины по нескольким причинам.

Во-первых, благодаря Минскому процессу сохраняется вовлеченность канцлера Меркель и президента Франции Макрона к украинскому вопросу – «и я думаю, что для Украины это полезно иметь таких европейских посредников на высшем уровне».

Во-вторых для Европейского Союза именно Минский процесс является основой для большинства санкций. «И я боюсь, что если бы от Минского процесса отказалась Украина, это бы подорвало поддержку санкций со стороны Европейского Союза», – отметил Пайфер.

«Левым Берег»