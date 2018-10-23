Суд по делу о госизмене может отложить последнее слово Януковича на несколько месяцев

Соответствующее заявление беглого экс-президент Украины было передано суду его адвокатами. Янукович просит предоставить ему возможность выступить в суде видеоконференцсвязи.

Во вторник, 23 октября, состоялось очередное заседание по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича. На нем стало известно, что последнее слово Януковича может быть отложено на несколько месяцев, передает «Левый Берег».

Сейчас в деле проходят дебаты, где поочередно выступают адвокаты подсудимого. Сегодня один час – с 9:00 до 10:00 – речь зачитывал Александр Горошинский.

В ходе заседания адвокат передал суду письменное заявление Януковича, полученное от него в Москве. В этом заявлении экс-президент просит суд дать ему возможность выступить по видеоконференцсвязи, но исключительно в присутствии своего адвоката. Для этого адвокату Горошинскому необходимо зарегистрироваться в Минюсте России, что может занять до четырех месяцев, но он пообещал управиться быстрее.

Суд пообещал защитнику предоставить «разумное время» для завершения этого процесса.

Также Янукович попросил суд удалить из процесса госадвоката Юрия Рябовола. Суд отказал в этой просьбе.

Дебаты продолжатся 24 октября в 9:00. В ближайшее время они будут проходить в таком формате, как сегодня, – один час в день.

Напомним, дебаты – последний этап судебного процесса, после которого будет объявлен приговор.

Януковичу инкриминируют госизмену (ч. 1 ст. 111 УК), пособничестве в сепаратизме (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 УК) и пособничестве в ведении агрессивной войны (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 УК). Его судят заочно, т.к. он скрывается от правосудия на территории РФ.

Прокуратура попросила для него наказание в виде 15 лет тюрьмы. В мае 2017 года военный прокурор Руслан Кравченко говорил, что высшая мера наказания по делу о госизмене – пожизненное лишение свободы и именно о таком наказании сторона обвинения намерена ходатайствовать.

«Левый Берег»