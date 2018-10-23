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Новости

Болтон и Патрушев в Москве обсудили перспективы продления договора о сокращение ядерного оружия

«Deutsche Welle»
23 октября 2018

В течение пяти часов советник президента США по национальной безопасности Болтон и секретарь российского Совета Безопасности Патрушев обсуждали вопросы разоружения.

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев обсудили перспективы продления договора по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, пишет «Deutsche Welle».

Переговоры продолжались около пяти часов. Политики обсудили договоры и конвенции о вооружениях, в частности, перспективы продления Договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) после 2021 года еще на пять лет.

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Стороны также обсудили Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), Россия в этом разговоре «подтвердила готовность к совместной работе, направленной на устранение взаимных претензий», пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение Совбеза РФ.

Болтон и Патрушев также говорили о ситуации в Украине, Сирии и Афганистане.

Позднее Болтон провел встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, прессу на нее не пригласили.

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С президентом РФ Владимиром Путиным Болтон встретится 23 октября.

Ранее Трамп заявил о выходе США из ракетного договора с Россией.

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия способна нанести ядерный удар только в ответ и считает, что в таком случае, россияне станут мучениками и попадут в рай.

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Также Трамп предупредил Россию и Китай о планах усилить арсенал ядерного оружия для противодействия им.

«Deutsche Welle»

Tags: Владимир Путин, Джон Болтон, договор, Патрушев, Россия, Сергей Лавров, США

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