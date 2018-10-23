Дризе: Переговоры США и России – конструктива ждать не приходиться

Джона Болтона во вторник примут в Кремле: советник президента США по национальной безопасности находится в России с двухдневным визитом.

Накануне он встречался с главой Совбеза России Николаем Патрушевым. В ходе переговоров он, в частности, объяснил почему Америка грозит выйти из договора по РСМД. Политический обозреватель «Коммерсантъ FM» Дмитрий Дризе скептически настроен в отношении итогов переговоров.

Пресс-служба президента России обставила ситуацию следующим образом: вроде как Джона Болтона вызывают на ковер, где ему следует объясниться по поводу того, что происходит в последнее время. Комментарий Дмитрия Пескова выстроен следующим образом: господин Болтон, ждем вас, послушаем, что вы скажете в свое оправдание. Хотя все-таки надо отдать должное – американца примут на высшем уровне, а не проигнорируют, как могло бы показаться ранее.

Москва, конечно же, возмущается намерением партнеров выйти из Договора по ликвидации ракет малой и средней дальности (ДРСМД). Причем объявлено было об этом, что называется, с особым цинизмом – прямо накануне приезда Болтона. То есть шаг этот явно не дружественный и даже по-своему провокационный, некая демонстрация вседозволенности.

Возмущение Кремля, в целом, понятно, несмотря на то, что обе страны прекрасно знают – договор более чем 30-летней давности безвозвратно устарел. Политические и военные реалии изменились, появились новые виды оружия, которые каждая из сторон может объявлять ракетами средней и малой дальности и обвинять визави в нарушении соглашений.

Учитывая вышесказанное, соблюдать все это в полном объеме так же, как это прописано в сопроводительных документах, уже невозможно.

Нужно создавать новую систему или архитектуру мировой безопасности и заключать новые соглашения.

Это очевидно для всех. Но для этого, как говорят дипломаты, нужно восстановить обстановку взаимного доверия. На сегодня это очень трудно сделать, поскольку оно фактически утрачено. Но шанс есть. Для этого и нужно провести новую встречу Путина и Трампа.

Собственно, ради этого Болтон и приехал. Что он привез в портфеле? Пожелания того, чтобы в США спокойно прошли выборы в Конгресс, никакие русские «тролли» некуда не вмешивались, Петров с Башировым сидели дома и не посещали никакие иностранные достопримечательности, в Сирии странным образом не происходили бы химические нападения, да и в Украине бы желательно что-то поменять в лучшую сторону. Все это очень сложно, но можно.

А возмущение и риторику о грубом попрании норм международного права и мировой безопасности можно оставить для внутреннего пользования и в России, и в США. В этом контексте вполне можно продолжать возмущаться интеллектуальной убогостью американского президента.

Однако все гладко исключительно на бумаге. Пока что встречи Путина с Трампом приводили к обратному эффекту – становилось только хуже.

Но российская власть, как мы видим, несмотря ни на что, верит и ждет, что партнеры перебесятся и пойдут на конструктивный диалог.

И вот здесь начинается самое сложное, потому что скорее всего Джон Болтон привез в портфеле еще один вопрос – с кем вы, господин Путин? С Ираном, Китаем, Асадом или с Западом, читай, с Америкой? Помогите нам, и мы поможем вам.

Выбор этот непрост. Встреча двух президентом может состояться, но она должна принести результат. Избирателю нужно что-то продемонстрировать. И, наконец, что Россия может предъявить Америке как аргумент в торге?

Разве что угрожающую риторику – «все агрессоры сдохнут». Пока что это не очень конструктивный путь. Так что на прорыв, как всегда, рассчитывать не приходится.

Дмитрий Дризе, «КоммерсантЪ FM»