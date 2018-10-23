На пути в обещанный рай. Трамп отвечает Путину на его языке

В дискуссиях вокруг очередного выступления президента РФ, посвященного Третьей мировой войне, более всего обсуждается одна тема. А именно – личность оратора, с его нестандартными представлениями о том, как может завершиться конфликт России с Западом.

Путин выразил уверенность в том, что его сограждане прямиком отправятся в рай, в отличие от американцев и европейцев, которые подохнут без покаяния, и это заставило жителей Земли вновь к нему внимательно присмотреться. Что он, мол, за человек, сей Владимир Владимирович, и какие процессы в его голове происходят, пишет на страницах «Грани.Ru» Илья Мильштейн.

Это верный подход. Ибо роль личности в истории велика, особенно на переходных ее этапах – от холодной, допустим, войны к апокалипсису, и напрасно отдельные философы и отлученный от церкви русский гений недооценивали личность. Согласитесь, политик, который уже два без малого десятилетия сидит на ядерной кнопке, а в последнее время беспрестанно на ней ерзает, должен вызывать живой интерес у зрителей. Потому люди и вглядываются в него, и делятся своими наблюдениями, и дискутируют, содрогаясь.

Комментаторы во многом сходятся в оценках. Как парадокс воспринимается внезапное превращение православного вежливого воина в исламского ядерного террориста. Поминаются гурии, о которых почему-то забыл рассказать, подбадривая обреченных россиян, их национальный лидер. Ставится важный вопрос: почему забыл? Вместе с вопросом ставятся и диагнозы, в целом однообразные и пессимистичные – как провозвестнику ответно-встречного ядерного удара, так и публике в зале, которая ему аплодировала, заливаясь счастливым смехом.

Все это, пожалуй, справедливо; тем не менее оценку случившегося с Путиным на форуме «Мир, в котором мы будем жить: стабильность и развитие в XXI веке» нельзя признать исчерпывающей. Дело в том, что Владимир Владимирович, в отличие от многих из нас, по профессии шпион. А это значит, что в секретной школе его, помимо прочего, учили еще и особого рода проникновению в замыслы вероятного противника. Умению вообразить себя врагом и действовать в соответствии с самыми естественными, по мнению нашего разведчика, вражескими планами. Просчитывать их и упреждать.

Вот он и просчитывает, воображая себя врагом.

Если бы Путин был президентом США в тот момент, когда президент РФ Путин аннексировал Крым, то как бы он поступил, будучи гарантом нерушимости границ Украины? А после того как указанный Путин (тот, который сидит в Кремле) влез бы еще и в Донбасс, то что стал бы делать другой Путин (тот, который сидит в Белом Доме)? А когда бы русский Путин при помощи своих поваров и хакеров стал бы активно вмешиваться в американские выборы, заодно пытаясь закошмарить американское общество? А ежели бы он начал устаивать перевороты в разных Черногориях? Травить ядом население городов, принадлежащих ближайшему союзнику, причем уже не в первый раз? Воевать в Сирии на стороне заклятого врага, подставляя под удары то своих наемников, а то военный самолет – с той целью, чтобы доводить до белого каления и без того взрывоопасную обстановку в регионе?

На месте постоянно сменяемого американского Путина наш безальтернативный Путин давно бы уже вдарил по России, нет? Или как минимум ежедневно напрягал бы своих генералов в поисках путей уничтожения оборзевших реваншистов в Москве – и чтобы обошлось безо всяких ответно-встречных ударов.

Однако миролюбивый Обама просто его игнорировал, обкладывая санкциями, и воинственный Трамп, в течение длительного времени погруженный в разборки с вашингтонскими элитами, тоже до недавних пор вел с ним исключительно санкционную войну – и это задевало, если не оскорбляло того Путина, который в Кремле. Но все же деваться некуда, превентивно пугать Америку необходимо, оттого Владимир Владимирович время от времени кидается радиоактивным пеплом.

Опосредованно, то есть руками любимого телеведущего. Или персонально, сообщая другому любимому телешоумену, что ради торжества русского мира в Крыму готов был расчехлить ядерное оружие. Или размышляя вслух о том, что мир без России нам не нужен. Либо вот как теперь, когда он распределял места в Эдеме, обрекая на вечное изгнание из рая все народы, кроме своего. Плюс Ротенберги, Миллер и, быть может, Берлускони со Шредером.

В общем, Путин поступал, как учили в разведпитомнике на уроках психологии, прославляя мудрость наставников и обижаясь на врагов. Впрочем, их сдержанность он мог объяснять себе тем обстоятельством, что запугал их. По крайней мере до вчерашнего дня. А вчера наконец свершилось: темпераментному Трампу, по-видимому, надоело выслушивать путинские речи, а также обвинения в том, что сам он завербован Кремлем, – и американский президент пошел навстречу российскому.

Он объявил о намерении разорвать договор с РФ о ракетах малой и средней дальности, ссылаясь на то, что Москва его и так не выполняет. Трамп вслед за Путиным продолжил сеять хаос в мире, резко обостряя российско-американские отношения и одновременно внося окончательную гармонию в мир, где живет его кремлевский визави. Он своего добился, и мечты, которыми он поделился с участниками Валдайского форума, зазвучали по-новому. Райским, что ли, щебетом под аккомпанемент совершенно нечеловеческой музыки.

Проблема лишь в том, что в лице Трампа он может обрести такого врага, которого и не представляли себе отставные шпионы-учителя из андроповского ведомства. Врага-двойника, из самых жутких чекистских кошмаров. Врага, который и вправду подражает Путину, поскольку безмерно его уважает и стремится ни в чем не отстать.

Врага, умеющего разговаривать с нашим гарантом на доступном ему языке иной реальности, но в твердом убеждении, что небоскребы в раю с присущими им гуриями зарезервированы исключительно за ним, за Трампом. И за его избирателями. А это шокирующая новость и для Владимира Владимировича, и для всех нас, более или менее догадывающихся о том, какой ад способны учинить на земле братья-близнецы в Москве и Вашингтоне.

Мы тут бессильны что-либо предотвратить, но есть слабая надежда, что встряска, которой подвергает ныне российского президента американский враг, произведет на него благотворное воздействие. Он вынырнет из сумеречного состояния, в котором пребывал долгие годы, и вдруг увидит мир, который довел до ручки, породив двойника. Увидит и осознает, что игры кончились, воображать больше ничего не надо и бездна, которой пугал, уже разверзлась под ногами.

Илья Мильштейн, «Грани.Ru»