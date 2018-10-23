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Взгляд

На пути в обещанный рай. Трамп отвечает Путину на его языке

Илья Мильштейн, «Грани.Ru»
23 октября 2018

В дискуссиях вокруг очередного выступления президента РФ, посвященного Третьей мировой войне, более всего обсуждается одна тема. А именно – личность оратора, с его нестандартными представлениями о том, как может завершиться конфликт России с Западом.

Путин выразил уверенность в том, что его сограждане прямиком отправятся в рай, в отличие от американцев и европейцев, которые подохнут без покаяния, и это заставило жителей Земли вновь к нему внимательно присмотреться. Что он, мол, за человек, сей Владимир Владимирович, и какие процессы в его голове происходят, пишет на страницах «Грани.Ru» Илья Мильштейн.

Это верный подход. Ибо роль личности в истории велика, особенно на переходных ее этапах – от холодной, допустим, войны к апокалипсису, и напрасно отдельные философы и отлученный от церкви русский гений недооценивали личность. Согласитесь, политик, который уже два без малого десятилетия сидит на ядерной кнопке, а в последнее время беспрестанно на ней ерзает, должен вызывать живой интерес у зрителей. Потому люди и вглядываются в него, и делятся своими наблюдениями, и дискутируют, содрогаясь.

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Комментаторы во многом сходятся в оценках. Как парадокс воспринимается внезапное превращение православного вежливого воина в исламского ядерного террориста. Поминаются гурии, о которых почему-то забыл рассказать, подбадривая обреченных россиян, их национальный лидер. Ставится важный вопрос: почему забыл? Вместе с вопросом ставятся и диагнозы, в целом однообразные и пессимистичные – как провозвестнику ответно-встречного ядерного удара, так и публике в зале, которая ему аплодировала, заливаясь счастливым смехом.

Все это, пожалуй, справедливо; тем не менее оценку случившегося с Путиным на форуме «Мир, в котором мы будем жить: стабильность и развитие в XXI веке» нельзя признать исчерпывающей. Дело в том, что Владимир Владимирович, в отличие от многих из нас, по профессии шпион. А это значит, что в секретной школе его, помимо прочего, учили еще и особого рода проникновению в замыслы вероятного противника. Умению вообразить себя врагом и действовать в соответствии с самыми естественными, по мнению нашего разведчика, вражескими планами. Просчитывать их и упреждать.

Вот он и просчитывает, воображая себя врагом.

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Если бы Путин был президентом США в тот момент, когда президент РФ Путин аннексировал Крым, то как бы он поступил, будучи гарантом нерушимости границ Украины? А после того как указанный Путин (тот, который сидит в Кремле) влез бы еще и в Донбасс, то что стал бы делать другой Путин (тот, который сидит в Белом Доме)? А когда бы русский Путин при помощи своих поваров и хакеров стал бы активно вмешиваться в американские выборы, заодно пытаясь закошмарить американское общество? А ежели бы он начал устаивать перевороты в разных Черногориях? Травить ядом население городов, принадлежащих ближайшему союзнику, причем уже не в первый раз? Воевать в Сирии на стороне заклятого врага, подставляя под удары то своих наемников, а то военный самолет – с той целью, чтобы доводить до белого каления и без того взрывоопасную обстановку в регионе?

На месте постоянно сменяемого американского Путина наш безальтернативный Путин давно бы уже вдарил по России, нет? Или как минимум ежедневно напрягал бы своих генералов в поисках путей уничтожения оборзевших реваншистов в Москве – и чтобы обошлось безо всяких ответно-встречных ударов.

Однако миролюбивый Обама просто его игнорировал, обкладывая санкциями, и воинственный Трамп, в течение длительного времени погруженный в разборки с вашингтонскими элитами, тоже до недавних пор вел с ним исключительно санкционную войну – и это задевало, если не оскорбляло того Путина, который в Кремле. Но все же деваться некуда, превентивно пугать Америку необходимо, оттого Владимир Владимирович время от времени кидается радиоактивным пеплом.

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Опосредованно, то есть руками любимого телеведущего. Или персонально, сообщая другому любимому телешоумену, что ради торжества русского мира в Крыму готов был расчехлить ядерное оружие. Или размышляя вслух о том, что мир без России нам не нужен. Либо вот как теперь, когда он распределял места в Эдеме, обрекая на вечное изгнание из рая все народы, кроме своего. Плюс Ротенберги, Миллер и, быть может, Берлускони со Шредером.

В общем, Путин поступал, как учили в разведпитомнике на уроках психологии, прославляя мудрость наставников и обижаясь на врагов. Впрочем, их сдержанность он мог объяснять себе тем обстоятельством, что запугал их. По крайней мере до вчерашнего дня. А вчера наконец свершилось: темпераментному Трампу, по-видимому, надоело выслушивать путинские речи, а также обвинения в том, что сам он завербован Кремлем, – и американский президент пошел навстречу российскому.

Он объявил о намерении разорвать договор с РФ о ракетах малой и средней дальности, ссылаясь на то, что Москва его и так не выполняет. Трамп вслед за Путиным продолжил сеять хаос в мире, резко обостряя российско-американские отношения и одновременно внося окончательную гармонию в мир, где живет его кремлевский визави. Он своего добился, и мечты, которыми он поделился с участниками Валдайского форума, зазвучали по-новому. Райским, что ли, щебетом под аккомпанемент совершенно нечеловеческой музыки.

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Проблема лишь в том, что в лице Трампа он может обрести такого врага, которого и не представляли себе отставные шпионы-учителя из андроповского ведомства. Врага-двойника, из самых жутких чекистских кошмаров. Врага, который и вправду подражает Путину, поскольку безмерно его уважает и стремится ни в чем не отстать.

Врага, умеющего разговаривать с нашим гарантом на доступном ему языке иной реальности, но в твердом убеждении, что небоскребы в раю с присущими им гуриями зарезервированы исключительно за ним, за Трампом. И за его избирателями. А это шокирующая новость и для Владимира Владимировича, и для всех нас, более или менее догадывающихся о том, какой ад способны учинить на земле братья-близнецы в Москве и Вашингтоне.

Мы тут бессильны что-либо предотвратить, но есть слабая надежда, что встряска, которой подвергает ныне российского президента американский враг, произведет на него благотворное воздействие. Он вынырнет из сумеречного состояния, в котором пребывал долгие годы, и вдруг увидит мир, который довел до ручки, породив двойника. Увидит и осознает, что игры кончились, воображать больше ничего не надо и бездна, которой пугал, уже разверзлась под ногами.

Илья Мильштейн, «Грани.Ru»

Tags: Владимир Путин, война, Дональд Трамп, Россия, санкции, США

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