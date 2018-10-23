Загадка путинских санкций. Кто и как «накажет» Украину?

Владимир Путин решил напугать Украину новыми санкциями против нее, причем позиционировав их как «ответные». Но пока непонятно, ни в ответ на что вводятся санкции, ни против кого, ни какие именно. Отвечать на эти вопросы будет Дмитрий Медведев.

В понедельник, 22 октября, на сайте Кремля появился свежеподписанный указ президента России Владимира Путина о специальных экономических мерах в связи с некими «недружественными действиями» Украины. Как сказано в документе, «специальные экономические меры» вводятся против украинских физических и юридических лиц. При этом указ предписывает правительству РФ определить перечень этих лиц, а также само содержание «специальных мер», пишет на страницах «Деловая Столица» Денис Лавникевич.

«Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания и подлежит отмене по представлению правительства Российской Федерации в случае отмены ограничительных мер, введенных Украиной в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации», – сказано в тексте документа.

Все это выглядит, мягко говоря, непоследовательно и сумбурно. Получается, что Путин ввел санкции, как принято в России, «с понедельника», но вот сам пока не знает – какие именно и против кого. Иначе говоря, санкции уже действуют, но правительству России еще только предстоит определить, какие именно санкции, в ответ на какие именно действия Украины, против каких физических и/или юридических лиц, на какой срок и т. д. Дмитрию Анатольевичу в этой ситуации не позавидуешь….

Возникает вопрос: что именно может «выкатить» Кремль (сам по уши обложенный санкциями) в составе санкционного списка? Этот вопрос мы задали нескольким своим экспертам.

Консультант Merrill Lynch по странам Восточной Европы Владимир Самохин:

– Первое и очевидное, что может предпринять российское правительство с подачи Путина, – это прервать поставки энергоносителей. До сих пор в Украину поступает много российского угля, сжиженного газа, нефтепродуктов. Прекратить поставки прямо в преддверии зимы – значит создать накануне выборов массу проблем официальному Киеву. Это простой и самый быстродействующий способ, его последствия проявятся буквально завтра.

Другой вариант – могут как-то воздействовать на граждан Украины, работающих в России, а их все еще очень много. Могут ввести для них какой-то особый режим регистрации или придумать способ радикально ограничить пассажирское сообщение между Россией и Украиной.

Но вот отдельный вопрос – что тут будет подано как мотивация? Какие именно «недружественные действия» Украины? Возможно, Москва обвинит официальный Киев в терроризме или в его поддержке. Вот, как раз сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле сделали выводы о том, что Киев причастен к убийству главы самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко. То есть если раньше Киев называл сепаратистов «террористами», то теперь Москва бросит то же обвинение Киеву – и введет санкции. Важно, что это делается именно в преддверии самой активной части избирательной кампании.

Финансовый аналитик Алексей Кущ:

– Здесь может быть несколько конспирологических версий. Скорее всего, под санкции могут попасть те украинские предприятия, которые до сих пор сравнительно хорошо себя чувствовали – и которые имеют бизнес-отношения с Россией. Это будет скрытое послание украинским политическим элитам, которые сейчас пытаются лавировать между интересами Москвы и Киева. Им как бы предложат определиться, занять одну из сторон конфликта. А заодно – укажут, как легко они могут потерять свои деньги.

Я бы, честно говоря, не хотел бы называть конкретные предприятия, потому что тут могут быть задеты конкретные коммерческие интересы. Скажем так, это могут быть несколько финансово-промышленных групп, владеющих также популярными СМИ. И эти группы имеют свои бизнес-интересы на юго-востоке Украины, в том числе и на Донбассе.

Управляющий партнер АО «Чудовский и партнеры» Игорь Чудовский:

– Указ президента России берет за основу так называемый закон о контрсанкциях, опубликованный и действующий с 4 июня 2018 г. Цель закона, по мнению Путина, защита интересов и безопасности РФ, ее суверенитета и территорий. Прежде всего в нем предусмотренные, по мнению Кремля, контрсанкции, которые прежде всего повлияют на бизнес российских компаний с иностранными контрагентами, находящимися под юрисдикций стран, поддержавших санкции против России. Среди таких мер:

– прекращение или приостановление международного сотрудничества в отраслях, обозначенных президентом России;

– запрет или ограничение на ввоз в РФ и вывоз из нее продукции и сырья, которые определит правительство;

– запрет и ограничения не касаются жизненно необходимых товаров, аналоги которых не производят в РФ.

Таким образом, анализируя указ президента РФ, можно сделать выводы, что он обязал субъекты федерации, органы местного самоуправления привести в порядок федеральные законы и подзаконные акты, касающиеся противодействия США и иных иностранных государств, осуществляющих санкции в отношении России.

Денис Лавникевич, «Деловая Столица»