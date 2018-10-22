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Новости

Завод «Титан» возобновил свою работу в оккупированном Армянске

«Крым.Реалии»
22 октября 2018

Завод выбросы которого стали причиной опасного заражения воздуха на севере оккупированного Крыма, снова возобновил свою работу, несмотря на угрозу экологии.

В аннексированном Россией украинском Крыму в Армянске 20 октября начали запуск завода «Крымский Титан». Пресс-служба Росприроднадзора сообщила об этом в понедельник, пишет проект Радио Свобода «Крым.Реалии».

«Сотрудники Росприроднадзора 20 октября приняли участие в процедуре начала запуска оборудования завода «Титановые инвестиции», – говорится в сообщении.

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Эту информацию также подтвердил российский глава оккупационной администрации Армянска Василий Телиженко.

«В субботу произошел запуск завода. На предприятии пошли все процессы. Для того, чтобы завод заработал в полную мощность, необходимо около недели», – уточнил Телиженко.

Напомним, в конце августа в крымском Армянске произошел выброс неизвестного вещества, из-за чего образовался маслянистый налет на крышах домов и листьях деревьев.

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Украинские пограничники неподалеку от КПВВ «Чаплинка» зафиксировали наличие токсичных веществ в воздухе. Военнослужащие, которые патрулируют админграницу с Крымом в Херсонской области, жаловались на головную боль, тошноту, першение во рту.

4 сентября оккупанты решили прекратить на две недели работу завода «Титан» в Армянске. Так называемый «глава республики» Сергей Аксенов также решил отправить из города всех детей школьного и дошкольного возраста. Оккупанты объяснили, что в городе превышена норма концентрация сернистого ангидрида.

В Госпогранслужбе заявили, что после химического выброса на заводе в Армянске за медицинской помощью обратился 61 украинский пограничник.

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9 сентября сообщалось, что 45 человек выехали из Крыма на Херсонщину за медпомощью.

Украинское следствие выдвинуло три версии загрязнения воздуха в Херсонской области и оккупированном Крыму. В частности, «умышленное загрязнение воздуха Россией для дестабилизации обстановки в Херсонской области с целью восстановления подачи воды в оккупированный Крым».

После загрязнений оккупационная власть Крыма пригрозила «национализации» завода «Крымский Титан», который принадлежит украинскому олигарху Дмитрию Фирташу.

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23 сентября оккупационная власть Крыма отменила режим «чрезвычайной ситуации муниципального характера», введенный 14 сентября в Армянске и окружающих деревнях на севере оккупированного Крыма из-за превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе.

Однако уже 11 октября украинские пограничники сообщили об облаке дыма или испарения неизвестного происхождения над заводом «Крымский Титан» в оккупированном Армянске, однако их приборы ядовитых веществ в воздухе не фиксировали.

12 октября Совет нацбезопасности и обороны поручил Кабинету министров разобраться с загрязнением окружающей среды на севере аннексированного Россией Крыма.

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Тогда жители Армянска вновь начали жаловаться на загрязнение воздуха в районе завода «Крымский Титан», однако местные власти и российские СМИ обвинили их во лжи.

При этом назначенный Кремлем «глава Крыма» Сергей Аксенов заявил, что власти полуострова не зафиксировали обращений граждан в больницы, связанных с токсичными отравлениями из-за химических выбросов на заводе «Крымский титан».

«Крым.Реалии»

Tags: крым, Россия, Украина, экология

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