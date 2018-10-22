Оккупационная администрация Крыма намерена использовать в школах вооруженную охрану

Аксенов настаивает на том, чтобы школы и детские сады, независимо от ситуации, на постоянной основе охраняли только аттестованные вооруженные сотрудники с табельным оружием.

Ставленник Кремля в Крыму Сергей Аксенов заявил о необходимости вооружить лиц, которые будут «охранять» школы и детские сады оккупированного полуострова, сообщает «РБК».

Аксенов хочет, чтобы во всех школах и детских садах Крыма появилась «охрана с табельным оружием».

«Буду настаивать на том, чтобы школы и детские сады, независимо от ситуации, на постоянной основе охраняли только аттестованные вооруженные сотрудники с табельным оружием. Как конкретно будет выглядеть решение по данному вопросу, можно будет понять только после принятия его на федеральном уровне», – отметил Аксенов.

До конца текущей недели так называемое «правительство Крыма» обобщит все предложения по усилению мер безопасности в учебных и дошкольных заведениях. –

Усиление мер безопасности в Крыму активно обсуждается после того как 17 октября в Керченском политехническом колледже произошли взрыв и стрельба.

Организатором преступления оказался 18-летний студент четвертого курса колледжа Владислав Росляков, который покончил с собой.

Ранее стало известно, что российское следствие проверяет напавшего на колледж в Керчи Владислава Рослякова на связь с украинскими националистическими организациями «Правый сектор» и УНА-УНСО.

Число жертв в результате трагедии в колледже оккупированной Керчи возросло до 21.

«РБК»