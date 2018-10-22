В украинский список невъездных лиц внесены российские актеры Алферова и Ярмольник

Список невъездных в Украину лиц еще два деятеля российской культуры. Всего в списке Минкультуры Украины около 150 лиц.

Министерство культуры по представлению Службы безопасности Украины внесло двух российских актеров в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, сообщается на сайте Минкульта.

С 22 октября в него включены Ирина Алферова (известна по роли Констанции в фильме «Д’Артаньян и три мушкетёра») и Леонид Ярмольник.

Напомним, впервые Минкульт обнародовал список артистов, создающих угрозу безопасности Украины в августе 2015 года.

Сейчас в этом списке 144 человека.

Согласно украинскому законодательству, Госкино отказывает в выдаче или прекращает действие уже выданного государственного удостоверения на право распространения и демонстрации фильмов, в частности, если одним из участников фильма является физическое лицо, состоящее в перечне лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

Министерство культуры Украины