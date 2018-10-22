Цимбалюк: Стрелы в израненное тело Украины

В России попытали провести эксперимент – пропаганда решила прожить хотя бы один день без Украины. Что из этого вышло?

Первая, но не удачная попытка в России не жить Украиной, все это и многое другое – в новом видеоблоге корреспондента «УНИАН» в Москве Романа Цимбалюка.

Захарова клеймит конкурентов на очень специфическом рынке и размышляет, кто теперь «старший брат» для нашей страны. Но самое главное, спикер МИД РФ поведала, что украинские марионетки занимают немалые посты в Москве.

Роман Цимбалюк, «УНИАН»