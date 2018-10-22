После Керченской бойни в России хотят все запретить и ограничить

Детям хотят запретить доступ к информации, побуждающей к убийствам. Такой законопроект готовит Министерство просвещения. Ранее Росгвардия предложила изменить правила оборота оружия, а ФСБ – взять под контроль интернет.
Так власти отреагировали на убийство в керченском колледже. Его студент на прошлой неделе устроил в здании стрельбу и взорвал бомбу. Погибли 20 человек, а сам нападавший, 18-летний Владислав Росляков застрелился. Обозреватель «Коммерсантъ FM» Михаил Гуревич полагает, что пока власти не предложили ни одного действенного метода борьбы с подобными трагедиями.
Несмотря на всю суматошность реакции федеральных властей на трагедию в Керчи, в сухом остатке уже можно резюмировать: всерьез и вдумчиво о причинах произошедшего и о путях предотвращения подобного в будущем никто в Москве думать не собирается. Заместитель главы ФСБ Сергей Смирнов даже не удосужился четко сформулировать свою мысль, заявив, что силовики должны контролировать все киберпространство.
Назад в Холодную войну. Мечта Путин о ядерном рае грозит стать реальностью
Какие силовики, какое пространство? Неужели после приключений Петрова-Боширова, российские спецслужбы готовы бросить все дела и превратиться в провайдеров и модераторов всего интернета? Может для начала стоит помочь коллегам убрать из открытых источников данные сотрудников ГРУ?
Впрочем, ограничения и запреты у нынешней Думы в моде, и, возможно, депутаты примут пару новых драконовских законов в отношении интернет свобод, которые, как и предыдущие, будут нереализуемы, и главное – никак не помогут в решении проблемы. Может, думцы даже попытаются поднять минимальный возраст для приобретения огнестрельного оружия до 22 лет, но тут возникает резонный вопрос: как же брать людей в армию с 18-ти, а оружие давать в пользование только с 22-х? Давайте тогда и всех срочников лишим оружия. Кто же знает, что могут удумать себе молоденькие солдаты.
Еще меньше шансов увидеть по итогам произошедшего какие-то изменения в системе среднего и среднего профессионального образования. Разве что в самой Керчи кто-то предложил ввести в учебных заведениях пропускную систему, что само по себе не только банально, но и бессмысленно.
Чуть ближе к реальной проблематике оказались школьные психологи, которые резонно возложили ответственность на ситуацию, в которой у учителей нет физической возможности качественно работать с каждым из учеников, выявляя их психологические особенности и подключая к сложным случаям дополнительных специалистов.
Напомню, что по нормативам в классах должно быть не более 25 учащихся, но на практике это положение не соблюдается даже во многих московских школах. Это наша реальность. И о ней, кстати, депутаты не особенно говорят.
Оно и понятно: это же процесс не только затратный, но и длительный в реализации. Особенно за пределами больших городов. А отчитываться о проделанной работе хочется немедленно и сразу.
Острые блюда от повара Путина. Кремлевская кухня, как она есть
Ну, а ближе всего к точному диагнозу причин стрельбы в Керчи оказался президент России. Если, конечно, не обращать внимания на дежурное обвинение американцев в первородном грехе, то спорить с Владимиром Путиным сложно. Произошедшая трагедия действительно связана с процессом глобализации.
Всемирная паутина и возможности получения самой разнообразной информации вывели на новый уровень не только потенциал развития человечества, но и опасности, подобные керченской. Это в некотором роде набор, который состоит из положительных и отрицательных компонентов.
Жаль, конечно, но нельзя отказаться от всего плохого и оставить только все хорошее. В этом-то и состоит вызов XXI века. И отвечать на него пустыми общими заявлениями или очередными запретами не только глупо, но и, как мы видим, смертельно опасно.
Михаил Гуревич, «Коммерсантъ FM»