123 Line + Line + Line Created with Sketch.
Group Created with Sketch.
Menu
Page-1 Created with Sketch.
Новости

Путин ввел своим указом санкции против Украины

Пресс-служб Администрации президента России
22 октября 2018

В указе российского российского нацлидера говориться о «недружественных действиях и нарушениях международного права Украиной». Сам характер санкционных мер должно уточнить правительство России.

Президент России Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах, которые будут приняты в ответ на украинские санкции. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте Кремля.

Указывается, что санкции накладываются «в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия Украины, связанные с введением ограничительных мер в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации».

Назад в Холодную войну. Мечта Путин о ядерном рае грозит стать реальностью

Согласно указу правительство России должно определить перечни физических и юридических лиц, в отношении которых применяются санкции, а также определить сам характер санкций.

Как известно, летом российские СМИ сообщали, что правительство РФ разрабатывает санкции в отношении Украины.

В июне 2018 президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины по ввела санкции до 14 физических лиц и до 30 юридических из России.

Хочешь в рай? Трамп ответил Путину

Среди физических лиц оказался российский миллиардер Аркадий Ротенберг и члены его семьи.

Пресс-служб Администрации президента России

Tags: Владимир Путин, Россия, санкции, Украина

© Украинско-Российское обозрение

Все об отношениях Украины и России

Все права защищены