Путин ввел своим указом санкции против Украины

В указе российского российского нацлидера говориться о «недружественных действиях и нарушениях международного права Украиной». Сам характер санкционных мер должно уточнить правительство России.

Президент России Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах, которые будут приняты в ответ на украинские санкции. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте Кремля.

Указывается, что санкции накладываются «в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия Украины, связанные с введением ограничительных мер в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации».

Согласно указу правительство России должно определить перечни физических и юридических лиц, в отношении которых применяются санкции, а также определить сам характер санкций.

Как известно, летом российские СМИ сообщали, что правительство РФ разрабатывает санкции в отношении Украины.

В июне 2018 президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины по ввела санкции до 14 физических лиц и до 30 юридических из России.

Среди физических лиц оказался российский миллиардер Аркадий Ротенберг и члены его семьи.

Пресс-служб Администрации президента России