Путин ввел своим указом санкции против Украины

В указе российского российского нацлидера говориться о «недружественных действиях и нарушениях международного права Украиной». Сам характер санкционных мер должно уточнить правительство России.
Президент России Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах, которые будут приняты в ответ на украинские санкции. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте Кремля.
Указывается, что санкции накладываются «в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия Украины, связанные с введением ограничительных мер в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации».
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Согласно указу правительство России должно определить перечни физических и юридических лиц, в отношении которых применяются санкции, а также определить сам характер санкций.
Как известно, летом российские СМИ сообщали, что правительство РФ разрабатывает санкции в отношении Украины.
В июне 2018 президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины по ввела санкции до 14 физических лиц и до 30 юридических из России.
Среди физических лиц оказался российский миллиардер Аркадий Ротенберг и члены его семьи.