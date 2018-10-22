Хочешь в рай? Трамп ответил Путину

За вероятным выходом США из ДРСМД кроется намерение сделать сговорчивее и Россию, и Китай. А так же, за одно – приструнить Европу.

Президент США Дональд Трамп снова сделал это – заставил лицо российского коллеги играть желваками, а некоторые европейские столицы встрепенуться. Лидер демократического мира объявил о готовности вывести свою страну из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), заключенный еще в далеком 1987 году, пишет на страницах «Деловой Столицы» Владислав Гирман.

Сделал он это под аккомпанемент грез о рае того же Владимира Путина и обещания спецпредставителя Госдепа Курта Волкера ежемесячных санкций. Правда прелюдией для угрозы Трампа явно выступило относительно свежее резкое заявление американского постпреда при НАТО Кей Бейли-Хатчинсон о том, что Штаты постараются вывести из строя тайно разрабатываемые РФ крылатые ракеты 9M729, что является прямым нарушением ДРСМД.

Трамп дал словам Хатчинсон настояться, выдержав паузу в 18 дней, и после митинга в Неваде заявил журналистам: «Россия нарушила соглашение. Она нарушала ее в течение многих лет. Мы не позволим им нарушать ядерное соглашение и производить запрещенное оружие…Россия, к сожалению, не выполнила своих обязательств по этому договору. Поэтому мы собираемся его разорвать. Мы собираемся выйти из него».

Реакция последовала незамедлительно. Причем и в России, и в Европе, и в Соединенных Штатах.

Россия

Роль рупора по этому вопросу отвели заму Лаврова – Сергею Рябкову. Он заявил, что, мол, претензии надуманные и для обвинений нет оснований, почему-то забыв о консолидированной позиции НАТО относительно пресловутых 9M729. По сценарию далее должна была последовать грозная и суровая отповедь. Рябков правилам не изменил, хотя относительно суровости можно поспорить.

«Если американцы будут и дальше действовать топорно и грубо, – отмечает замминистра иностранных дел РФ, – как мы это видим на множестве примеров, если они будут и дальше в одностороннем порядке выходить из соглашений, из разного рода договоренностей и механизмов, а примеры множатся – от СВПД по Ирану до Всемирного почтового союза, – то тогда нам ничего не останется, кроме как предпринимать ответные меры, в том числе военно-технического характера»…Ясно-понятно. Очередные ответные меры без детализации. И говорят о них в тени, отбрасываемой на российскую экономику дамокловым мечом.

Какого-никакого веса позиции Москвы придал один из подписантов ДРСМД – Михаил Горбачев. Свой автограф он ставил вместе с Рональдом Рейганом – человеком, которого с энтузиазмом и когда нужно копирует сам Трамп. Горбачев назвал вероятный разрыв соглашения Штатами ошибкой, сделанной «не от большого ума». Однако, как замечено, Рейганом Трамп пытается казаться по случаю. Сейчас необходимости в том нет, да и что ему слова давно отошедшего на покой советского деятеля, к тому же еще и засомневавшегося в умственных способностях 45-го президента США.

Европа

Он мог бы, наверное, прислушаться ко мнению коллег из стран Евросоюза…Только вот с критикой его слов о ДРСМД выступили в Берлине, а с немцами хозяин Овального кабинета сейчас не в ладах. В частности, глава МИД ФРГ Хайко Маас счел это «прискорбным» и возможной угрозой архитектуре европейской безопасности. Представитель германских эсдеков в ведомстве Нильс Аннен в свою очередь заявил, что Берлин будет «и впредь работать над ядерным разоружением», несмотря на «катастрофическое» решение Трампа. Хотя решения еще никакого не было.

И даже если и будет, то другая европейская страна, пользующаяся аналогичным авторитетом, – Великобритания – президента США поддержала. Глава Минобороны королевства Гэвин Уильямсон подчеркнул, что Лондон «абсолютно решительно» поддерживает Вашингтон в противостоянии с РФ, которая «издевается» над положениями ДРСМД.

США

На Капитолийском холме мнения разделились. Правда есть сомнение в объективности комментария того же сенатора Рэнда Пола, голосующего против санкций и ездившего не так давно в Москву с челобитной. До недавнего времени пользующийся благосклонностью Пол счел решение президента «большой, большой ошибкой». Но кроме него на заявление Трампа отреагировали и другие законодатели. Со, скажем так, не подмоченной репутацией. Например, сенатор-демократ Роберт Менендес признал, что Москва ответственна за деградацию соглашения, но подчеркнул также – выход из соглашения без устранения ключевых стратегических последствий и без консультаций с Конгрессом и союзниками в перспективе может угрожать интересам нацбезопасности.

Его коллега из лагеря республиканцев Линдси Грэм, вместе с которым Менендес готовил законопроект о жестких санкциях в отношении РФ с целью недопущения ее вмешательства в промежуточные выборы, напротив выразился предельно четко. Законодатель поддержал Трампа и назвал его вероятное решение «абсолютно верным шагом».

В то же время, глава сенатского комитета по международным отношениям Боб Коркер продемонстрировал осторожность в суждениях, выразив надежду, что это лишь маневр в переговорах. По его мнению, таким образом Москву хотят принудить соблюдать договор. И именно Коркер скорее всего прав. Как и, в некотором роде, вышеупомянутый Рябков, также назвавший месседж Трампа элементом шантажа.

Чего хочет Трамп

Учитывая историю отношений между Вашингтоном и Москвой, на самом деле нет ничего радикально нового в угрозах нынешнего хозяина Овального кабинета. По сути, если предположить, что Штаты-таки выйдут из ДРСМД, это будет откатом к брежневским временам. Без договора американцы начнут разворачивать ракеты средней и малой дальности в Европе, поближе к России.

А гостеприимные хозяева найдутся. Может, и скорее всего так и будет, Берлин и Париж будут категорически против, но в пику им ракеты с удовольствием и ехидной ухмылочкой примет Варшава, не питающая ныне особой любви к Германии. А ракеты станут прекрасным дополнением к возможному «Форту Трампа».

Однако повторимся: верно оценил ситуацию как раз Коркер. Да и видно это было невооруженным глазом, ведь Трамп не мудрствовал лукаво и сразу выложил все карты на стол. Вместе с анонсом разрыва соглашения озвучил и условия своей попятной, в которых нашлось место Китаю.

Перед посадкой на «Борт №1» Трамп сказал, что Штаты будут разрабатывать соответствующие вооружения, если Россия и Китай, не являющаяся стороной соглашения, продолжат работу над крылатыми ракетами. Задумка американского лидера понятна: ему удалось перезагрузить NAFTA, так почему бы не провернуть тоже самое с ДРСМД, включив в новый вариант соглашения еще одного ключевого соперника – Поднебесную. Как он этого будет добиваться?

22 октября в Москву прибудет советник Белого дома по нацбезопасности Джон Болтон. У него будет два дня на то, чтобы обсудить с Путиным, главой Совбеза РФ Николаем Патрушевым и министром иностранных дел Сергеем Лавровым все детали как предстоящего выхода США из ДРСМД, так и вероятного возвращения Вашингтона к этому соглашению. Точнее обсуждения того, чем Россия расплатиться за то, чтобы Штаты не разворачивали свои ракеты в Европе. И платить придется не деньгами, потому что их-то у Москвы и кот наплакал, а те, которые еще есть, активно выводятся различными способами за рубеж.

Заплатить РФ может, во-первых, добровольной ликвидацией под надзором пресловутых крылатых ракет 9M729. Во-вторых, определенными шагами на геополитической арене и в отношениях между двумя странами. В данном случае список обширен, и условия Вашингтона могут касаться и ситуации в Украине, и в Сирии, и «Северного потока», etc.

КНР. Добиться от Пекина подписания ДРСМД 2.0 будет Трампу посложнее. Запас прочности у Китая в разы выше, чем у России. И здесь Белый дом, вероятно, делает ставку на продолжение торговой войны с Поднебесной и интенсивную работу дипломатического корпуса.

Выходит, что все распереживались собственно не из-за того, что Трамп выведет Штаты из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, что обещает существенную эскалацию, а из-за того, чего Трамп хочет добиться, угрожая выходом, что также сулит обострение, пусть и не такое масштабное.

Владислав Гирман, «Деловая Столица»