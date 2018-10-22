Острые блюда от повара Путина. Кремлевская кухня, как она есть

В арсенале близкого к Путину Пригожина есть не только только «фабрика троллей» или «дикие гуси» под вывеской ЧВК, не гнушается повар и откровенно криминальными методами.

Журналист «Новой газеты» Денис Коротков опубликовал расследование «Повар любит поострее» о деятельности структур, подконтрольных «повару Путина» Евгению Пригожину. Как рассказали источники Короткова, связанные с предпринимателем люди могут быть причастны к нескольким отравлениям и убийствам, а также испытаниям боевых ядов в Сирии, пишет в своем Telegram-канале «Babchenko» Аркадий Бабченко.

Бабченко и «Медиазона» приводит краткое содержание расследования проведенного Коротковым.

Публикация «Новой газеты» основана на информации бывшего сотрудника структур Пригожина Валерия Амельченко. Коротков пишет, что познакомился с Амельченко, расследуя нападение на социолога Сергея Мохова, мужа юриста ФБК Любови Соболь – вечером 25 ноября 2016 года неизвестный встретил Мохова возле подъезда и вколол ему неизвестное вещество. После этого у потерпевшего начались конвульсии, а затем он потерял сознание.

Неназванный собеседник «Новой» раскрыл имя нападавшего – это Олег Олегович Симонов 1982 года рождения родом из Амурской области. Сам он скончался «при загадочных обстоятельствах» в мае 2017 года – его нашли мертвым в ванне с откупоренной бутылкой спиртного, хотя он не пил и не употреблял наркотиков. О причинах смерти «Новая» не сообщает.

Вдова Симонова опознала его на видеозаписи нападения на Мохова. Она рассказала, что погибший работал в аптеке на Ленинском проспекте в Петербурге; также у него была вторая работа, о которой он никогда не распространялся. В ноябре 2016 года и феврале 2017-го он уезжал из Петербурга по делам, связанным с этой «работой», причем во второй раз вернулся домой «с южным загаром». В этот период, как утверждает Амельченко, Симонов вместе с ним и другими людьми из структур Пригожина ездил в Сирию, чтобы тестировать яды на пленных боевиках «Исламского государства».

Уже на месте группа узнала, что пленников нет, поэтому они проводили опыты над членами проасадовского ополчения, которые отказывались воевать. Симонов добавил неизвестный препарат отложенного действия в бутылочки с соком, которые подарили бойцам. Вскоре группу Симонова задержали сирийские военные – выяснилось, что после их отъезда смертельное отравление получил высокопоставленный сотрудник сирийской военной разведки, который «не то выпил сок из бутылочки, подаренной допрашиваемому, не то его позже угостили чаем со столика, на котором готовил отраву Симонов».

«Новая» пишет, что отравления стали основным методом структур Пригожина именно после появления фармацевта Симонова. Амельченко рассказал о совместной поездке в Псков в 2016 году с целью «проучить блогера» и активиста «Яблока» Сергея Тихонова (skobars). Ему вкололи неизвестный препарат на улице, после чего он скончался; родственники погибшего считают причиной его смерти сердечный приступ.

Амельченко, по своим словам, выполнял в структурах Пригожина «особые поручения по линии службы безопасности». Руководителем Амельченко был один из создателей «Фабрики троллей» и бывший сотрудник Пригожина Леонид Михайлов. Михайлов, в свою очередь, подчинялся главе службы безопасности бизнесмена Евгению Гуляеву.

Амельченко вспомнил, как по заданию Михайлова следил за людьми, участвовал в инсценировке ДТП с предпринимательницей, у которой был имущественный спор с Пригожиным, а также приезжал в Сочи избивать оппозиционного блогера Антона Грищенко (huipster). После нападения Грищенко удалил все аккаунты и перестал публиковать свои заметки.

Сам Амельченко пропал во время подготовки публикации – Коротков пишет, что последний раз виделся с ним в кофейне вечером 2 октября. В 21:22 Амельченко позвонил журналисту и рассказал, что чувствует слежку и видит двух подозрительных людей, после чего перестал отвечать на звонки.

Вскоре два его телефона и ботинок обнаружил за гаражами житель дома на Ленинском проспекте. О судьбе информатора ничего неизвестно; Коротков предполагает, что речь может идти и об убийстве, и о похищении, и об инсценировке. МВД объявило Амельченко в розыск.

Аркадий Бабченко, Telegram-канал «Babchenko»