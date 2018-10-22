Чубаров призвал крымских татар поддержать политзаключенных в Крыму

Россия не останавливает своего репрессивного молоха в отношение крымскотатарских активистов. Сейчас в Крыму проходят судилища над «первой бахчисарайской группой».

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров призвал соотечественников, живущих в оккупированном Крыму, приходить на судебные заседания для поддержки политзаключенных – крымских татар. Он об этом написал в Facebook.

«В ситуации, когда десятки крымских татар незаконно арестованы российскими оккупантами и являются политзаключенными, которые бросили вызов Кремлю, каждый из соотечественников, проживающих во временно оккупированном Крыму, может предоставить особую помощь героям и их семьям», – заявил Чубаров.

Каждый из соотечественников, проживающих в Крыму, должен оказать помощь политзаключенным и их семьям.В ситуации,… Опубліковано Рефатом Чубаровим Неділя, 21 жовтня 2018 р.

Он также добавил перечень ряда ближайших таких судебных заседаний, которые должны состояться и в оккупированном Крыму, и в соседней России.

«22, 23 и 24 октября 2018 в 14:00 – суд по делу Рустема Абельтарова, Зеври Абсеитова, Ремзи Меметова и Энвера Мамутова («первая бахчисарайская группа»), которых задержали 12 мая 2016 года в Бахчисарае после серии обысков в их домах, а также в местном кафе.

Их обвинили в терроризме и заявили, что все они – участники организации «Хизб ут-Тахрир», признанной в России террористической.

Рассматривает Северо-Кавказский окружной военный суд г. Ростов-на-Дону, ул. Михаила Нагибина, д. 28/1», – сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа.

По его данным, 23 октября 2018 года в 14:00 в подконтрольном РФ Верховном суде оккупированного Крыма состоится рассмотрение апелляционной жалобы на постановление судьи Киевского райсуда Симферополя от 11.09.2018 г. о продлении меры пресечения Бекиру Дегерменджи и Казиму Аметову (по «делу Веджие Кашка»).

А 24 октября 2018 года в 14:00 – рассмотрение апелляционной жалобы адвоката на постановление Киевского райсуда Симферополя от 08.08.2018 года о продлении меры пресечения Сейрану Салиеву, Серверу Мустафаеву и Тимуру Ибрагимову.

«Украинско-Российское обозрение»