Нагорный по заданию ФСБ должен был создать пророссийскую партию, – СБУ

Завербовали Нагорного в 2014 году, когда он был задержан на «Марше мира» в Москве. Перед ним была поставлена задача организовать пророссийскую партию в Украине.

Служба безопасности Украины считает, что бывший муж украинской гимнастки Лилии Подкопаевой Тимофей Нагорный был завербован ФСБ России и по заданию свою кураторов должен был создать пророссийскую партию. На брифинге в понедельник глава киевского управления СБУ Олег Валендюк показал видео, якобы снятое 25 сентября 2018 года, на котором Нагорный рассказывает о факте своей вербовке и поставленных ему задачах, передает «Левый Берег».

Вербовка произошла еще в 2014 году, когда его задержали в Москве на «Марше мира». «Они мне сказали: сможешь ли ты возглавить политическую силу, создать структуру, и которую возглавишь», – заявил Нагорный на записи, которая есть в распоряжении СБУ. По его словам, ФСБ гарантировала ему любую посильную помощь для этого.

«Я и в администрации был, и в Госдуме, и на Лубянке был», – рассказал он своем собеседнику.

Дальше Нагорный перечисляет пункты, которые должна была иметь эта политическая сила. Это внеблоковый статус Украины, вступление в Евросоюз только вместе с Россией, государственный статус русского языка.

Напомним, в начале октября стало известно, что бизнесмен Тимофей Нагорный был задержан правоохранителями и сейчас находится в следственном изоляторе.

Тимофея Нагорного задержали 2 октября в Киеве после «установления обстоятельств совершения преступления». 3 октября ему было сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (госизмена), ч. 2. ст. 15, ч. 4. ст. 190 (мошенничество) УК Украины.

4 октября Печерским райсудом Киева Нагорному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога 528,6 тыс. грн. Прокуратура Киева обжаловала решение Печерского суда в области размера залога.

«Левый Берег»