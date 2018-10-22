«Тлетворное влияние Запада на российскую молодежь». Причины и следствия Керченской бойни

Определить спектр кружков и секций: Следственный комитет отчитался о поездке своего руководителя в Керчь, где на прошлой неделе 18-летний Владислав Росляков расстрелял учащихся и преподавателей колледжа.

Среди прочего Александр Бастрыкин распорядился проверить, как студенты образовательного учреждения проводят свой досуг и как осуществляется их патриотическое воспитание. Политический обозреватель «Коммерсантъ FM» Дмитрий Дризе считает, что советскими штампами подобные нападения не предотвратить.

Следственный комитет России разместил на своем сайте выдержки из протокола оперативного совещания главы СКР Александра Бастрыкина в Керчи по результатам чрезвычайного происшествия в политехническом колледже. Среди указаний, которые дал высокий московский руководитель местным следователям есть и такое: «установить, насколько грамотно был организован досуг для студентов колледжа, спектр кружков и секций, проводились ли занятия по патриотическому воспитанию молодежи». Конец цитаты.

Здесь вывод напрашивается сам собой: если патриотическое воспитание молодежи было на низком уровне, то это многое объясняет. Что, мол, учащийся был замкнут, в жизни учебного заведения активного участия не принимал, достижениями российской власти не интересовался. Вот и результат.

Хотя здесь есть и серьезный вызов и риск. Вот, например, есть информация, что преступник состоял в сообществах по поддержке «Русского мира», «ДНР»-«ЛНР», «крымской весны» и так далее. Как это трактовать, на уровне у него было патриотическое воспитание, или нет. А еще вроде бы он активно боролся с матерью, что состояла в запрещенной в России секте «Свидетели Иеговы».

Какие выводы можно после всего этого сделать относительно личности Владислава Рослякова? Был он патриотом? Сложно однозначно ответить.

Однако указание от господина Бастрыкина получено — его необходимо выполнять. Директору колледжа направят запрос, на который вполне возможен вот такой вот ответ: патриотические мероприятия в колледже проводились регулярно. Учащиеся посещали мемориалы героям Великой Отечественной войны, ходили в походы по местам боевой славы, также студенты были в курсе основных решений правительства и президента России.

Можно это назвать патриотическим воспитанием? Вряд ли. Поможет это в борьбе с потенциальными террористами? Ответ отрицательный. Но советские штампы бессмертны. Бумага все стерпит. И что такое патриотическое воспитание в России в целом, и как оно должно проводиться, никто из чиновников этого не знает.

Вот президент говорит, что нужен положительный контент. А что это такое не поясняет. Где его найти, и как он должен выглядеть, непонятно. Пока что есть направления: запад загнивает, там сплошь разврат и зло, и чтобы не дай бог никакой крамолы — никто не должен сомневаться, что страна идет в правильном направлении. Хотя это самое направление тоже не совсем очерчено. Где оно?

Ну, а если взрослые застряли в пионерском детстве, сами не всегда понимают, куда идти и что строить, то молодежь тем более. Вот и создает себе ложных кумиров, подхватывает западные болезни.

Нужны хотя бы перемены в сознании, что пионерское детство кончилось, что кружки и секции в прошлом и никогда оттуда не вернуться. А чем их заменить, российский чиновник не всегда понимает. Вот и действует старыми проверенными бюрократическими методами.

Дмитрий Дризе, «КоммерсантЪ FM»