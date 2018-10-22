Агрессия против Беларуси будет считаться нападением на Россию, – Бабич

Россия и Беларусь проводят единую военную политику, «гарантирующую абсолютную безопасность» гражданам обеих стран. Беларусь может считать себя «абсолютно защищенной и может быть абсолютно спокойна».

Новый посол России в Минске Михаил Бабич заявил, что Москва будет рассматривать возможное нападение на Беларусь как агрессию против России. Бабич заявил об этом в эфире телеканала «Беларусь 1», передает «Deutsche Welle».

При этом он подчеркнул, что Беларусь «абсолютно защищена и может быть абсолютно спокойна». По словам Бабича, что РФ и Беларусь проводят в данном вопросе единую военную политику, «гарантирующую абсолютную безопасность» гражданам обеих стран.

«У нас действует региональная группировка воинских сил, все компоненты которой необходимы как для обороны, так и для ответного удара», – сказал посол.

Бабич также прокомментировал планы по размещению американской военной базы на территории Польши, о которой шла речь на встрече президентов Дональда Трампа и Анджея Дуды в сентябре.

«Конечно, это фактор тревожный, и им пренебрегать нельзя», – заявил российский посол.

Бабич назначен послом РФ в Беларуси в конце августа 2018 года. Ранее он не занимал дипломатических должностей, его предыдущий пост – полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе. Бабич проходил службу в войсках Комитета госбезопасности СССР и в воздушно-десантных войсках, а также возглавлял правительство Чеченской Республики.

Напомним, после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в июне президент Беларуси Александр Лукашенко заговорил об угрозе войны. При этом он заявил, что в случае провала в экономике Беларуси «надо будет идти в состав какого-то государства». Откуда исходит угроза, кто может развязать войну и в состав какого государства может войти Беларусь, Лукашеко не уточнил.

Ранее, в апреле, Лукашенко заявил о возврате «холодной и ледяной войны». На днях президент Беларуси пообещал выдать каждому гражданину оружие в случае войны.

«Deutsche Welle»