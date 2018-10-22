Советник Трампа по нацбезопасности Болтон прибыл с официальным визитом в Москву

Визит проходит на фоне заявления президента США Трампа о выходе из договора о ликвидации ракет среднего и малого радиуса действия.

Советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Болтон начинает двухдневный официальный визит в Россию, во время которого встретится с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает «Радио Свобода».

Отмечается, что Болтон прибывает в Москву на фоне сообщений о том, что Вашингтон намерен денонсировать Договор с РФ о ликвидации ядерных ракет среднего и меньшего радиуса действия.

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков рассказал, что ожидает от Болтона «профессионального уточнения точного значения» позиции Трампа по договору 1987 года. Ранее Рябков заявил, что односторонний выход США из данного договора «будет очень опасным» и приведет к «военно-техническому ответу».

Кроме России, Болтон также посетит Азербайджан, Грузию и Армению.

Напомним, Договор 1987 о ликвидации ядерных ракет среднего и меньшего радиуса действия. был подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в Вашингтоне 8 декабря 1987 года во время советско-американского саммита. Участники обязались не производить, не испытывать и не развертывать наземных баллистических и крылатых ракет средней (1000-5500 км) и малой (500-1000 км) дальности.

Главным поводом для решения о возможном выходе США из соглашения стало нарушение этого договора Россией, которая начала дислоцировать в Европе ракеты малого радиуса действия, способные нести ядерные боеголовки. Во время встречи с министрами обороны стран-членов НАТО министр обороны США Джим Маттис заявил, что если Москва не изменит свое поведение, Вашингтон будет вынужден создать адекватный противовес новым российским ракетам.

В 2014 году США впервые официально предупредили Россию о том, что она нарушает договор. Вопрос о денонсации этого договора рассматривался еще администрацией президента Барака Обамы, но от этого шага отказались из-за протестов Германии и опасения, что он может привести к гонке вооружений.

«Радио Свобода»