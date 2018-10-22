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Новости

В Канаде открыт мемориал жертвам Голодомора

«Укринформ»
22 октября 2018

В Торонто – крупнейшем городе Канады – появился мемориал жертвам Голодомора. На торжественной церемонии открытия звучали слов в поддержку украинских политзаключенных в России.

В официальной церемонии открытия мемориала приняли участие несколько сотен человек, сред которых мэр Торонто Джон Тори, глава МИД Канады Христя Фриланд и первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубов, сообщает «Укринформ».

«Украинская община Канады в течение многих лет, когда память о Голодоморе скрывалась, берегла ее и смогла вернуть в Украину», – отметила Фриланд.

«Это очень важный вклад и я особенно благодарна старшим членам нашей общины, которые поддерживали эту память», – добавил он.

Кроме этого, министр вспомнила украинского политзаключенного Олега Сенцова.

«Стоит вспомнить об Олеге Сенцове и подумать о крымских татарах. Вечная память всем жертвам, будем дальше бороться за тех, кто страдает», – подчеркнула Фриланд.

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Отмечается, что скульптурная композиция разместилась на территории Выставочной площади, недалеко от аэропорта Торонто и набережной озера Онтарио.

«Центровое место мемориала заняла скульптура украинского скульптора Петра Дроздовского «Горькая память детства». Эта скульптура связывает мемориал в Торонто с другими подобными памятниками в Украине и других странах», – говорится в сообщении.

Мемориал в Торонто.

По предварительной смете, на сооружение мемориала потратили около 1,2 млн долларов, большую часть этой суммы собрали усилиями украинской диаспоры с помощью индивидуальных пожертвований.

«Укринформ»

Tags: Голодомор, Канада, Олег Сенцов, Украина

© Украинско-Российское обозрение

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