В Канаде открыт мемориал жертвам Голодомора

В Торонто – крупнейшем городе Канады – появился мемориал жертвам Голодомора. На торжественной церемонии открытия звучали слов в поддержку украинских политзаключенных в России.

В официальной церемонии открытия мемориала приняли участие несколько сотен человек, сред которых мэр Торонто Джон Тори, глава МИД Канады Христя Фриланд и первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубов, сообщает «Укринформ».

«Украинская община Канады в течение многих лет, когда память о Голодоморе скрывалась, берегла ее и смогла вернуть в Украину», – отметила Фриланд.

In a moving ceremony, today #Toronto officially unveiled its #Holodomor Memorial. Mr. Mykola Lathysko, himself a Holodomor survivor who emigrated to Canada, recounted his experience and told the crowd: ‘as Christians, we should be able to forgive but we should never forget.’ pic.twitter.com/LxDzPy0Zbb

— Karim Morcos (@kmorcos_) October 21, 2018