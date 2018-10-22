На российско-украинской границе ФСБ «обрабатывает» украинцев, дискредитируя получение томоса Украиной

Несмотря на полный свой провал ни московский клир, ни их кураторы из ФСБ не могут успокоится и продолжают свою деятельность по дискредитации.

РПЦ-ФСБ никак не может прийти в себя и успокоиться от решения Вселенского Патриархата, и продолжает мероприятия, направленные на дискредитацию и противодействие созданию и cтановлению украинской церкви, сообщает редакция Центра религиозных исследований «Українська Помісна Православна Церква».

Как стало известно, подразделения пограничной службы ФСБ РФ в Курской области в пунктах пропуска через российско-украинскую границу осуществляют целенаправленное и деструктивное информационно-пропагандистское воздействие на граждан Украины, которые периодически посещают РФ по частным и коммерческим делам, путем доведения им таких месседжей:

– «отделение от РПЦ приведет к кровопролитной войне в Украине и окончательному разрыву духовной связи с братским русским народом»;

РПЦ-ФСБ ніяк не може оговтатись та заспокоїтись вiд рiшення Вселенського Патрiархату, та продовжує заходи, спрямованi на… Опубліковано Українська Помісна Православна Церква Неділя, 21 жовтня 2018 р.

– «Россия в лице ее лидера Путина готова защищать канонических православных в Украине»;

– «действия Вселенского патриарха являются неправомерными и неканоничными, и могут вызвать раскол в мировом православии»;

Также, фсбшниками проводится выборочный опрос граждан Украины с целью выяснения:

– намерений отдельных верующих или общин МП перейти к УПЦ КП и в дальнейшем – к единой поместной церкви, с учетом их отношения к решению Синода о расторжении «дипломатических» отношений с «Церковью-матерью»;

– данных о священнослужителях УПЦ МП, которые в ходе церковной службы или неформальных бесед с прихожанами подвергают сомнению действия РПЦ, а также открыто или завуалировано выражают желание стать членами Украинской автокефальной церкви и т.д.

Ранее сообщала о том, что только ценой раскола всего православия РПЦ может сохранить церковный раскол в Украине.

У епископов РПЦ просто не оставалось выбора: во-первых, они сами анонсировали «раскол всего мирового православия» в ответ на «аннексию» Украины греками, во-вторых, теперь только таким образом Моспатриархия может сохранить церковный раскол в Украине. Что, по всей видимости, остается ее главной задачей – настолько важной, что целого православия не жалко, пишет Екатерина Щеткина.

Впрочем, по ее мнению, «раскол, сравнимый с великой схизмой», выглядит довольно неубедительно: «откололась» только РПЦ, да и та в одностороннем порядке – Фанар никак не отреагировал на минский демарш.

«Все прочие представители мирового православия пока что выказывают всего лишь досаду, а вовсе не готовность выкопать томагавк и кинуться в самую гущу всеправославной битвы за чужие территориальные интересы. Конечно, РПЦ потребует у всех определиться, на чьей они стороне – «истины» (т.е. Моспатриархии) или «беззакония» (т.е. Фанара). Но, предполагаю, ответы они получат даже более уклончивые, чем до сих пор», – отмечает Екатерина Щеткина.

«Українська Помісна Православна Церква»