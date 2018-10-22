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Зона "русского мира"

На российско-украинской границе ФСБ «обрабатывает» украинцев, дискредитируя получение томоса Украиной

«Українська Помісна Православна Церква»
22 октября 2018

Несмотря на полный свой провал ни московский клир, ни их кураторы из ФСБ не могут успокоится и продолжают свою деятельность по дискредитации.

РПЦ-ФСБ никак не может прийти в себя и успокоиться от решения Вселенского Патриархата, и продолжает мероприятия, направленные на дискредитацию и противодействие созданию и cтановлению украинской церкви, сообщает редакция Центра религиозных исследований «Українська Помісна Православна Церква».

Как стало известно, подразделения пограничной службы ФСБ РФ в Курской области в пунктах пропуска через российско-украинскую границу осуществляют целенаправленное и деструктивное информационно-пропагандистское воздействие на граждан Украины, которые периодически посещают РФ по частным и коммерческим делам, путем доведения им таких месседжей:

– «отделение от РПЦ приведет к кровопролитной войне в Украине и окончательному разрыву духовной связи с братским русским народом»;

РПЦ-ФСБ ніяк не може оговтатись та заспокоїтись вiд рiшення Вселенського Патрiархату, та продовжує заходи, спрямованi на…

Опубліковано Українська Помісна Православна Церква Неділя, 21 жовтня 2018 р.

– «Россия в лице ее лидера Путина готова защищать канонических православных в Украине»;

– «действия Вселенского патриарха являются неправомерными и неканоничными, и могут вызвать раскол в мировом православии»;

Также, фсбшниками проводится выборочный опрос граждан Украины с целью выяснения:

– намерений отдельных верующих или общин МП перейти к УПЦ КП и в дальнейшем – к единой поместной церкви, с учетом их отношения к решению Синода о расторжении «дипломатических» отношений с «Церковью-матерью»;

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– данных о священнослужителях УПЦ МП, которые в ходе церковной службы или неформальных бесед с прихожанами подвергают сомнению действия РПЦ, а также открыто или завуалировано выражают желание стать членами Украинской автокефальной церкви и т.д.

Ранее сообщала о том, что только ценой раскола всего православия РПЦ может сохранить церковный раскол в Украине.

У епископов РПЦ просто не оставалось выбора: во-первых, они сами анонсировали «раскол всего мирового православия» в ответ на «аннексию» Украины греками, во-вторых, теперь только таким образом Моспатриархия может сохранить церковный раскол в Украине. Что, по всей видимости, остается ее главной задачей – настолько важной, что целого православия не жалко, пишет Екатерина Щеткина.

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Впрочем, по ее мнению, «раскол, сравнимый с великой схизмой», выглядит довольно неубедительно: «откололась» только РПЦ, да и та в одностороннем порядке – Фанар никак не отреагировал на минский демарш.

«Все прочие представители мирового православия пока что выказывают всего лишь досаду, а вовсе не готовность выкопать томагавк и кинуться в самую гущу всеправославной битвы за чужие территориальные интересы. Конечно, РПЦ потребует у всех определиться, на чьей они стороне – «истины» (т.е. Моспатриархии) или «беззакония» (т.е. Фанара). Но, предполагаю, ответы они получат даже более уклончивые, чем до сих пор», – отмечает Екатерина Щеткина.

«Українська Помісна Православна Церква»

Tags: автокефалия УПЦ, Варфоломей, Кирилл, Общество, Петр Порошенко, политика, Россия, РПЦ, Украина, УПЦ, Филарет

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