Однозначный выбор Московского патриархата: раскол всего православия или сохранение раскола в Украине

В ответ на решения Синода на Фанаре касательно судьбы украинской церкви Синод РПЦ, собравшийся в Минске, разорвал отношения с Вселенским патриархом.

У епископов РПЦ просто не оставалось выбора: во-первых, они сами анонсировали «раскол всего мирового православия» в ответ на «аннексию» Украины греками, во-вторых, теперь только таким образом Моспатриархия может сохранить церковный раскол в Украине. Что, по всей видимости, остается ее главной задачей – настолько важной, что целого православия не жалко, пишет в своей статье на страницах «ZN,UA» Екатерина Щеткина.

«Раскол, сравнимый с великой схизмой», впрочем, выглядит довольно неубедительно: «откололась» только РПЦ, да и та в одностороннем порядке – Фанар никак не отреагировал на минский демарш. Все прочие представители мирового православия пока что выказывают всего лишь досаду, а вовсе не готовность выкопать томагавк и кинуться в самую гущу всеправославной битвы за чужие территориальные интересы. Конечно, РПЦ потребует у всех определиться, на чьей они стороне – «истины» (т.е. Моспатриархии) или «беззакония» (т.е. Фанара). Но, предполагаю, ответы они получат даже более уклончивые, чем до сих пор.

Пока что однозначно на стороне московских патронов – Белорусская ПЦ (экзархат в составе РПЦ) и УПЦ МП. Якобы автономная, но опереточность этой автономии становится очевиднее с каждым днем. Представители епископата УПЦ МП официально заявляют то, что не сами придумали: раскол сохраняется и расширяется, все церковные контакты с Константинополем – вплоть до посещения храмов и монастырей – запрещены и неканоничны. Самые радикальные – как новая «звезда» УПЦ МП митрополит Запорожский Лука – заходят в служебном рвении на самую границу возможного: нет такой церкви, нет такого Патриарха, да и города такого – Константинополь, – как известно, тоже нет. А что и кто есть? – спросите вы. Только те, кто согласен с перечисленным выше.

Слабость позиции УПЦ МП очевидна. Если в России можно проследить за выполнением и наказать всех ослушавшихся, то в Украине ослушавшихся может оказаться слишком много. Оттого, наверное, и нотка истерии в речах лучше слышится.

И абсурдность ситуации глаз режет: вчера еще была церковь, а сегодня уже не церковь, и только потому, что московский Патриарх из белорусской столицы так велел. Никаких догматических обоснований «почему не церковь» никто так и не потрудился дать. Зачем? Никто и не собирается скрывать, что идет борьба за территории, а вовсе не за чистоту веры.

Кто, кроме собственных филиалов МП, может поддержать «новый великий раскол»? Афон. Поскольку монашеское государство находится в юрисдикции Вселенского Патриарха, руководство РПЦ строго-настрого запретило ездить туда своим прихожанам. Что для некоторых прихожан оказалось настоящим ударом – они так привыкли к этому маршруту, что пришлось несколько раз повторять и разъяснять особо непонятливым: нет, нельзя, ни чучелком, ни тушкой, ни помолиться, ни просто на экскурсию – никаких контактов.

Для определенной части духовных чад РПЦ это, конечно, большая потеря – они успели перекачать в святой остров, по скромным подсчетам ВВС, 200 млн долл., а по нескромным – телеграмм-канала Незыгарь – полмиллиарда. Потоки пожертвований РПЦ предполагает перенаправить из монастырей Афона на отечественные аналоги – Валаам, Соловки, Троице-Сергиеву лавру. Импортозамещение – так уж во всем.

Это потеря и для Афона. Ну что ж, если захочет своих спонсоров назад – пускай повлияет и на своего Патриарха, и на греческие власти, которые стали с подозрительной регулярностью отказывать в визах тем, кто связан с РПЦ. Проглотили полмиллиарда российских денег – пускай оказывают услугу. К голосу Афона вряд ли прислушается правительство Греции. Но к нему прислушаются в православном мире. И уж наверняка голос Афона будет иметь вес на внутреннем российском пропагандистском рынке – голос «здравых сил в православии», голос старцев. Не знаю, есть ли где-то еще, кроме России, такой раздутый культ старцев.

Очевидная слабость позиций Московской патриархии, ее неспособность реализовать свою версию «прихода Антихриста» пускай вас не обманывает. Нет, это еще не победа. И все еще может – как предрекал один неофициальный спикер УПЦ МП о.Николай Данилевич в самом начале истории с Томосом, – «закончиться пшиком». Слабость противника ничем нам не поможет, ибо сейчас все упирается не в Москву и не в Фанар – мяч на нашей стороне поля, и именно мы теперь должны сыграть как победители.

Наша, украинская, часть работы – Объединительный Собор. Все, что происходило до сих пор, было, по-своему, проще – убедить Вселенского Патриарха, убедить Госдеп, раскрутить пропагандистскую машину внутри страны и привлечь на сторону Томоса всех заинтересованных в украинской независимости. Мы получили все внешние гарантии – от Госдепа (они поддержат), от Фанара (они дадут Томос и уже вернули в лоно канонической церкви всех «раскольников»), от Банковой (готовы споспешествовать всячески и уже отдают Константинополю самый роскошный киевский храм), от МИДа (и дальше будут убеждать все зарубежные центры принятия решений в том, что Томос нужен нам для победы даже больше, чем «джавеллины»). И даже от Московской патриархии мы получили гарантии: если мы все же получим свою автокефалию – «держите меня семеро».

Казалось бы, чего же все, затаившись, ждут? Ждут ведь – воздух дрожит от напряжения. И в Москве ждут. И на Фанаре. И в Украине. А вот чего: договорятся – или как всегда? Ведь не в первый раз – сколько уже было обещано «объединений» между УПЦ КП и УАПЦ. И всегда срывалось. И всегда следовали взаимные обвинения и оскорбления. Одни оказывались заносчивыми упрямцами, уверенными, что весь выигрыш должен оказаться в одном кармане, а другие – «купленные», «засланные» и вообще «агенты». Ни одна сторона при этом не выглядела не то что красиво или убедительно – просто прилично.

У нас есть почти полный набор гарантий. И не хватает только одной – гарантии от самих себя. Ее-то и ждут те, кто стоит в низком старте и готов перейти хоть завтра – но только в том случае, если это действительно будет Единая Поместная церковь, а не уже известный цирковой номер в исполнении давно знакомых артистов.

Что же мы увидим в ближайшее время – повторение пройденного или нечто новое? Пока информация поступает не слишком утешительная. В интервью каналу ZIK предстоятель УАПЦ митрополит Макарий заявил, что никаких компромиссов с главой УПЦ КП достичь не удается. Патриарх Филарет настойчиво ведет дело к тому, что «новой» украинской церковью, которая получит Томос, станет именно УПЦ КП. А все остальные могут просто присоединиться. Устав новой церкви? Он уже есть – это Устав УПЦ КП. Название? Тоже есть. Патриарх? Смешно, что вы спрашиваете. В общем, никаких новых структур, новых правил игры и новых лиц. Во всяком случае, такой вывод можно сделать из слов митрополита Макария.

Именно этого напряженно ждут в Москве – склонят главу УПЦ КП хоть к какому-нибудь компромиссу или нет. На «нет» поставлено очень многое, если не все. Патриарх Филарет – ключевая фигура в московской игре. Если помните, меньше года назад Москва пыталась перехватить контроль над этой фигурой – Патриарха убедили через «общих знакомых» написать памятное «письмо съезду» с просьбой снять канонические запреты и начать жизнь с чистого листа.

Инициативу осведомленные источники приписывают в то время еще архиепископу Тихону Шевкунову («духовнику Путина»). Архиепископ Тихон якобы предлагал снять анафему, пока этого не сделал Константинополь, – и таким образом хотя бы сохранить лицо. А еще закрепить в Уставах обеих церквей статус широкой автономии и даже, возможно, курс на автокефалию – и таким образом перехватить инициативу на украинском направлении, опередив Фанар.

Шалость не удалась. Инициативу будущего митрополита Тихона перехватила партия Патриарха Кирилла – и спустила ее на тормозах. Вопрос о снятии анафемы заглох на дальних подступах. «Широкая автономия УПЦ МП», зафиксированная в Уставах, оказалась значительно уже, чем была раньше. Слово «автокефалия», разумеется, даже не прозвучало. Патриарх Филарет, если помните, был страшно раздосадован очередной «московской зрадой». К счастью, не прошло и полугода, как стартовала президентская кампания «Томос от Константинополя» – и команда Патриарха Филарета с необыкновенной энергией включилась в нее.

Отчего же в Моспатриархии не согласились на план архиепископа Тихона? Только ли из нежелания поддерживать идею соперника? Может, недооценили решимости Вселенского Патриарха? Переоценили вес чемоданов-московских-денег? Или просто рассчитывали на то, что с Патриархом Филаретом никто – включая Фанар – каши не сварит? Ведь пробовали уже однажды – в 2008-м – взять под каноническую опеку Украину, обещая в перспективе автокефалию. Глава УПЦ КП не согласился – ему была нужна только автокефалия, и не «потом», а сразу. Что мешает этой прекрасной истории повториться еще раз?

В общем, справившись с первым потрясением, связанным с неожиданной твердой решимостью Константинополя вмешаться в украинские дела, Патриарх Кирилл сделал глубокий вдох и поставил на недоговороспособность главы УПЦ КП. А если все сорвется на этот раз, учитывая степень наэлектризованности публики, разочарование может перейти в апатию, которая на годы отложит реанимацию проекта «автокефалия». Особенно если она не будет нужна предполагаемой новой украинской власти. Было же уже такое – в 2008-м.

Увы, нельзя сказать с уверенностью, что это напрасные надежды. Патриарх может заупрямиться. И очень многое будет зависеть от того, какие именно компромиссы созреют под руководством константинопольских экзархов. Фигура Патриарха Филарета и выгодна проекту Единой Поместной церкви – как знамя церковной независимости, и невыгодна в то же время – она будет отпугивать потенциальных «перехожих» из УПЦ МП, для которых неприемлема именно личность главы УПЦ КП.

Но предполагать «сценарий 2008-го» уже не приходится. Ситуацию на шахматной доске в корне меняет появление константинопольской ставропигии – фактическое присоединение Украины ко Вселенскому патриархату. Даже если компромиссы так и не созреют, если Объединительный Собор провалят, если в результате вместо единой церкви по известной украинской арифметике один плюс один окажется равно трем (двум старым, которые так и не объединились полностью, плюс одна новая конфессия), для всех желающих остается возможность сохранять единство с церковью Константинополя, действующей в Украине: присоединиться к ней в индивидуально-приходском порядке. Судя по тому, что сказано в итоговом документе Синода на Фанаре, Киев – это только первый этап, далее ставропигии могут появиться по всей Украине.

Это, если хотите, «план Б». Который, кстати, уже давно висел в воздухе и обсуждался при митрополите Владимире (Сабодане), но так и не был реализован из-за сопротивления промосковских сил в УПЦ МП. Еще один повод Москве сожалеть об упущенных возможностях – в «старом» варианте предполагалось сохранение церковного первенства митрополита Киевского УПЦ МП. Теперь – нет.

Такой план называют даже более предпочтительным для Константинополя: он позволяет сохранить в своем составе Украину достаточно долго, и при этом Константинопольская церковь оказывается по количеству приходов самой крупной православной церковью мира, опережая Российскую и Румынскую ПЦ. Но это довольно проблемный план, ибо в Украине придется иметь дело не только с Москвой, но и с Патриархом Филаретом, который – по старой привычке – обязательно обвинит Константинополь в вероломстве (не себя же обвинять в несговорчивости!). И основная линия конкуренции в этом случае проляжет именно таким образом – между УПЦ КП и Константинопольской церковью, к которой захочет присоединиться не только часть УПЦ МП (большая, чем та, которая готова была бы присоединиться к Патриарху Филарету), но и часть УПЦ КП (та, которая предпочтет константинопольскую гарантию каноничности харизме Патриарха Филарета).

Что же Томос – его так и не дадут по «плану Б»? Дадут. Во благовремение.

И все же «план А» тоже имеет свои преимущества. Украина – большой и лакомый кусок. И Константинополь наверняка попытается сохранить ее под своим контролем. Но ему для этого совсем необязательно «оставлять Украину себе». Как бы убедительно ни выглядели документы XVII века, Украина – по многим параметрам – остается спорной территорией. Не зря один из видных иерархов УПЦ МП сгоряча сравнил действия Константинопольского Патриарха в Украине с действиями российского президента в Крыму.

Что ж, если одному Риму «так можно» – прийти и забрать то, что он считает «своим», то так можно и другому Риму. Но в этой ситуации дистанцироваться от спорной территории, дав ей независимость, было бы менее опасно для собственной репутации. Дистанцироваться – но не потерять контроль. По всей видимости, в этом состоит «план А» – не только довести дело до реального Объединительного Собора и Томоса, но и обеспечить соблюдение интересов Константинополя после получения автокефалии.

Но если этот план не сработает, на Фанаре могут и подождать.

Екатерина Щеткина, «ZN,UA»