Приговор для керчан: Крымский мост разрушается обрекая город на теракты

В оккупированном Крыму гидроинженеры, занимающиеся строительством Крымского моста, говорят, что тот понемногу приходит в аварийное состояние.

Нападение на колледж в Керчи может служить цели подготовки общественного мнения к обрушению Крымского моста, который российские власти спишут на теракт. Информацией об этом делиться на страницах издания «Крым.Реалии» крымский блогер Зарема Сеитаблаева (имя и фамилия изменены в целях безопасности).

«Увы, конструкция оказалась нестабильной. То, о чем предупреждали, оказалось не фантазией, а реальностью. Опоры моста поползли. И, думаю, что это стало приговором для керчан», – рассказывает она.

Блогер отметила, что Кремль не может признать, что Крымский мост развалился из-за «колоссальной коррупции» и амбиций российских властей, поэтому его разрушение спишут на диверсантов.

«Когда разрушение моста примет необратимый характер, можно предположить, что его попросту подорвут. Это будет этаким подобием хорошей мины при плохой игре. А спишут, думаю, все на теракт врагов России. И, возможно, для подготовки общественного мнения к будущим событиям «случилась» трагедия в керченском колледже 17 октября», – считает Сеитаблаева.

Она высказала опасение, что теракты в Керчи могут продолжиться. А Следственный комитет России не признал нападение на колледж террористическим актом потому, что террористы обычно шантажируют власть.

«По сути, здесь мы наблюдаем феномен, когда шантажируют с помощью терактов не власть, а народ», – подчеркнула блогер.

Сеитаблаева добавила, что при помощи терактов население Крыма будут держать в состоянии постоянного стресса, что будет способствовать отупению людей.

«Именно вот такая «отупевшая» биомасса и нужна нынешнему режиму. Ею легче управлять, она доверчивее к кремлевской пропаганде… К сожалению, Крым начал в полной мере «вкушать» российские реалии. Крымчане, не знавшие терактов, очевидно, оказались теперь на прицеле. Причем режиму все равно, кого принести в жертву в Крыму – крымских татар, украинцев или русских», – подытожила она.

В декабре 2016 года старший научный сотрудник Института водных проблем Российской академии наук Юрий Медовар заявил, что строительство моста через Керченский пролив ведется без проекта, а сам мост рухнет, даже если его удастся построить.

Крымский мост строится за счет средств федерального бюджета России. Общая стоимость проекта составляет около 228 млрд руб. (около $4 млрд). В министерстве транспорта РФ заявляли, что обеспечат открытие автомобильного движения по строящемуся Керченскому мосту к декабрю 2018 года, а движение поездов – к 2019-му. Мост через Керченский пролив, соединяющий Крым и Краснодарский край России, открыли в мае 2018 года.

17 октября в политехническом колледже в оккупированной Керчи сработало взрывное устройство, начиненное металлическими предметами, также произошла стрельба.

По информации Следственного комитета РФ, нападение совершил 18-летний студент колледжа Владислав Росляков. Следствие полагает, что он застрелился после атаки.

Погиб 21 человек (включая стрелка), в том числе много детей.

Изначально в Следкоме РФ заявили, что уголовное дело открыто по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 Уголовного кодекса РФ (террористический акт), но потом его переквалифицировали на ч. 2 ст. 105 (убийство двух и более лиц общеопасным способом).

Расследование ведет и украинская прокуратура, она открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт, повлекший гибель людей).

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Зарема Сеитаблаева, «Крым.Реалии»