«Расчленение» главы «ДНР» и ограбление по-лугански

Пока «оппозиционеры», представленные, прежде всего, «компартией ДНР», не сдаются и продолжают активничать, правда, преимущественно в виртуальной плоскости.

Вопрос раздела между собой влияния на российскую оккупационную администрацию в ОРДО путинский помощник Сурков и конкурирующая с ним ФСБ разрешили прошедшей неделе весьма неожиданно, но достаточно тихо и мирно. В тоже время главарь российской оккупационной администрации в ОРЛО чекист Пасечник занят смопиаром на фоне криминального разгула пишет на страницах «Деловой Столицы» Олег Полищук

Полномочное расчленение «главы ДНР»

Затянувшаяся интрига с вопросом, как разделят между собой влияние на российскую оккупационную администрацию в ОРДО путинский помощник Сурков и конкурирующая с ним ФСБ, завершилась на уходящей неделе весьма неожиданно, но достаточно тихо и мирно. Тем более что после громкой ликвидации тамошнего главаря, сурковца Захарченко и занятия его места еще одним сурковцем Пушилиным, пока в статусе врио, но с обязательным его «избранием народом» 11 ноября, сроки явно поджимали. И вот некий компромисс между «кремлевскими башнями» найден – путем расчленения полномочий «главы ДНР», львиная доля которых теперь переходит к реанимированной должности «руководителя Совмина республики».

Дело в том, что Захарченко до своего фатального посещения донецкого ресторана «Сепар» 31 августа 2018 г. был таким себе местным фюрером, одновременно верховодя как «администрацией главы ДНР», так и «правительством», то есть был и «президентом», и «премьером» в одном лице. Теперь же, вернувшись из вояжа в Москву на поклон к собственному шефу Суркову, Пушилин вдруг 18 октября заявил: «Я склоняюсь к тому, что нам необходим премьер-министр». И уже вечером того же дня подписал «указ» о назначении и. о. «главы Совмина ДНР» бывшего и. о. «вице-премьера» Ананченко, который де-факто будет управлять всем «народным хозяйством республики», пока ее главарь будет торговать своим бородатым лицом на пропагандистских каналах.

Причем Ананченко до своего сентябрьского «назначения» ответственным за «блок правительства по анализу и стратегическому развитию» был советником руководителя всемирно известной южноосетинской корпорации «Внешторгсервис» Пашкова. Чье ОАО, как известно, «внешне управляет» всеми крупными заводами, шахтами и прочими активами, удачно отжатыми в ОРДЛО у Ахметова, Нусенкиса и других толсотсумов помельче. Понятно, что доподлинно неизвестны конкретные советы Ананченко гражданину России Пашкову, в прошлом офицеру-подводнику Тихоокеанского флота, мэру Братска Иркутской области и некогда первому вице-губернатор этой же области.

Однако вряд ли не будет присутствовать «обратная связь» с «премьером ДНР» у человека, который всем в собственной жизни обязан своему иркутскому земляку, главе российской государственной мегакорпорации «Ростех» и генерал-полковнику ФСБ Чемезову. Тому самому, кто в 1980-х работал с Путиным в ГДР по линии КГБ и даже жил с ним в одном подъезде, а теперь является соседом в элитном «дачном кооперативе» в подмосковном Акулинино другого генерал-полковника ФСБ Беседы, выступающего, вот совпадение, лубянским куратором всех ОРДЛО. Иными словами Ананченко на самом деле приставлен к Пушилину в качестве смотрящего от всесильного «чекистского кооператива», имеющего свои виды, как выжать из оккупированного Донбасса последние соки.

Коммунисты «республики» не сдаются

Тем временем в рамках своей «предвыборной» кампании врио «главы ДНР» решил облагодетельствовать всех местных бюджетников, пообещав им в ноябре поднять зарплаты аж на 10%. То есть к их 3-4 тыс. рублей (1,2-1,6 тыс. грн.) добавиться целых 300-400 руб. – небывалое счастье. При этом, на фоне подорожания того же хлеба в 2,5 раза выглядит сея радость весьма сомнительной. Поэтому неудивительно, что к протестам по поводу продолжающегося ухудшения уровня жизни в ОРДО пытается взывать тамошняя «оппозиция», отодвинутая Пушилиным уже не просто на маргинес, а в своеобразное подполье с хорошей перспективой вообще оказаться «на подвале», сколь бы «протестующие» не любили Путина, Россию, «республику» и прочие атрибуты радикального ватничества.

Пока же «оппозиционеры-республиканцы», представленные, прежде всего, тамошними коммунистами, не сдаются и продолжают активничать, правда, преимущественно в виртуальной плоскости. Например, на прошлой неделе в соцсетях и даже на приклеенных кое-где в Донецке листовках появился текст такого содержания: «Забастовка, а не выборы! Мы воевали не за такую республику. Нам известно, сколько вы отправляете олигархам и грабите сами! Требуем минимум 25 тыс. руб. в месяц!». Параллельно распространяются призывы начать именно в день псевдовыборов 11 ноября на каждом еще работающем предприятии в ОРДО хотя бы частичную «итальянскую» забастовку. «Нас больше, у нас есть оружие, у нас есть опыт захвата власти, но у нас нет солидарности», – резюмируют авторы коммунистического воззвания.

Впрочем, в условиях работы как часы репрессивной машины оккупантов вряд ли стоит рассчитывать на попытки реальных обструкций даже в отдельных цехах, не говоря уже о настоящем саботаже рабочими отгрузки своей продукции – на месте тут же окажутся вооруженные отряды «МВД» и «МГБ». Зато можно ожидать показательные «предвыборные» аресты коммунистов, тем более что первая подобная тренировка недавно произошла на съезде «компартии ДНР» в Донецке. Напомним, 29 сентября после подрыва взрывчатки на данном собрании было ранено нескольких, включая и планируемого коммунистами своим кандидатом в «главы ДНР» Хакимзянова. Тогда же сгорели его подписные листы, без которых «ЦИК» легко не допустил того к «выборам».

Будни оккупированного Луганска

У врио главаря российской оккупационной администрации в ОРЛО чекиста Пасечника «оппозиция» отсутствует в принципе даже в виртуале. Сам он в своих «предвыборных» вояжах привычно режет всевозможные ленточки, жарит яичницу на подготовленных «пусках газа» и по-другому всячески развлекается в чисто совковом стиле «крепкого хозяйственника». Но это, так сказать, в параллельном мире телепропаганды, а в реальности бытие луганчан и жителей окрестностей весьма печальное, о чем они делятся в разговорах на кухнях и, в крайнем случае, в соцсетях.

Так, одним из действительно прогремевших на весь оккупированный Луганск случаев стало дерзкое ограбление 17 октября в спальном районе города на квартале Солнечный местного жителя. Как только он вышел с сумкой из своего подъезда во двор, по нему была открыта стрельба, после чего жертву нападения госпитализировали в больницу с огнестрельными ранениями живота и ноги, зато преступники благополучно прихватили сумку, в которой была сумасшедшая для ОРЛО сумма в 500 тыс. руб. (208 тыс. грн.). Впрочем, они недолго радовались добыче, так как их быстро поймали, и ими оказались шестеро и все как один «отставные ополченцы», включая гражданина России из Костромы.

Зато пострадавшему действительно стоит радоваться, потому что его оперативно вывезла в больницу «скорая». Ведь, как жалуются в последнее время луганчане, приезда врачей скорой помощи можно дожидаться часами, и причина не в каких-то там пробках, которых нет в Луганске в природе все последние годы. Просто местная оккупационная администрация с недавних пор сильно урезала зарплату медперсоналу, увольнения стали повальными, а некоторые «скорые» вообще стоят без дела – на них банально некому ездить.

Олег Полищук, «Деловая Столица»