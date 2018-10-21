Во Владикавказе возникла угроза экологической катастрофы из-за пожара на заводе «Электросталь»

Во Владикавказе горит завод, жителей призывают покинуть город. Возможна экологическая катастрофа. В тоже время пожар вспыхнул и на другом заводе Владикавказа.

Ядовитое облако над Владикавказом. Люди покидают город, родители уезжают с детьми, чтобы спасти их. Призывы к горожанам покинуть город, в социальных сетях продолжаются, сообщает Telegram-канал «ЧП Владикавказ».

По информации оперативного штаба, в здании могут находиться емкости с серной кислотой. В 10 утра сообщили, что пожарных, задействованных в тушение пожара – эвакуировали с завода в связи с угрозой взрыва. Существует опасность перехода пожара на цинковый цех.

«Катастрофа. ЧС не объявляют. Район с людьми не эвакуируют. Пожарные не могут это потушить. Просто нереально. Только вертолет. Но его нет», – сообщил один из пожарных.

На площади более четырех с половиной тысяч квадратных метров в охваченном огнем цехе электролиза цинка завода «Электросталь» произошло обрушение кровли и части стены, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя оперативного штаба. При тушение пожара погиб один из пожарных.

Следственный комитет РФ начал доследственную проверку из-за пожара на заводе «Электроцинк» во Владикавказе, при тушении которого погиб пожарный.

Источник в МЧС сообщает, что идет катастрофическое выделение токсинов в атмосферу. Это представляет опасность для жителей города. В региональном МЧС также подтвердили РИА «Новости», что на «Электроцинке» может произойти взрыв.

Ряд обращений от местных жителей зарегистрирован в больницах Владикавказа (Северная Осетия), люди пожаловались на приступы удушья из-за пожара на заводе «Электроцинк», сообщили «Интерфаксу» в республиканском Минздраве.

«Несколько человек, жителей Владикавказа обратились к медикам, они чувствуют состояние удушья», – сказал собеседник агентства.

Он отметил, что медики реагируют на все жалобы, но при этом подчеркнул, что «отравления атмосферного воздуха не зафиксировано».

В Минздраве республики также опровергли информацию из социальных сетей о гибели второго пожарного, тушившего завод. «Мы видели информацию, появившуюся в социальных сетях, что якобы еще один спасатель погиб. Это не так. Напротив, как мы уже сообщали, один из пострадавших уже отпущен из больницы, ему стало лучше, а второй в том же состоянии, в каком его и доставили – средней тяжести», – сказал представитель министерства.

По его словам, «состояние пострадавшего оценивается как стабильное».

В тоже время во Владикавказе произошел второй пожар на другом заводе. Возгорание возникло в воскресенье на заводе по переработке шин и резины в Северной Осетии, сообщил «Интерфаксу» осведомленный источник.

«По предварительным данным, возгорание зафиксировано в селении Михайловском республики – на заводе по переработке резины и автомобильных шин, подробности уточняются», – сказал собеседник агентства.

По его словам, пострадавших нет.

Позже в республиканском главке МЧС журналистам подтвердили информацию о пожаре, сообщив, что «площадь пожара на заводе по переработке автошин в Пригородном районе составила 500 квадратных метров».

«Интерфакс» пока не располагает официальным подтверждением данной информации.

Крупнейшее предприятие Республики Северная Осетия – Алания вспыхнуло около трех часов ночи, в настоящее время возгорание тушат более 100 человек личного состава пожарной охраны, используется порядка 30 единиц техники.

Telegram-канал «ЧП Владикавказ»