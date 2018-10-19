В России приняли решение снимать на видео процесс сборки ракет

В связи с последней аварией случившейся на старте ракеты с пилотируемым и расследованием в «Роскосмосе» приняли решение проводить видеосъемку сборки ракет.

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин поручил ввести на этапе сборки ракет-носителей дополнительный инструментальный контроль и видеофиксацию производимых работ. Источники в российской госкорпорации сообщили об этом «РБК».

По их данным, такое решение Рогозин принял после поездки в самарский ракетно-космический центр «Прогресс», куда доставлены обломки произведенной этим предприятием ракеты-носителя «Союз-ФГ», потерпевшей аварию на прошлой неделе.

«Экипировка рабочих и контролеров должна быть дополнена видеорегистраторами, запись с которых будет храниться весь период эксплуатации собираемого изделия вплоть до его утилизации», – пояснил источник в «Роскосмосе».

По словам собеседников «РБК», в монтажно-испытательных корпусах космодромов также будут установлены лазерное оборудование, обеспечивающее высокую точность сборки крупных конструкций.

Кроме того, глава «Роскосмоса» распорядился доработать систему управления ракет-носителей для исключения во время их пуска процессов, не имеющих резервирования и дублирования, утверждают источники в компании.

Эти рекомендации будут оформлены в решение комиссии, созданной для выявления причин аварии «Союза-ФГ».

В пресс-службе «Роскосмоса» информацию «РБК» подтвердили: «Такое поручение дано генеральным директором Дмитрием Рогозиным всем производителям ракетно-космической техники, в том числе РКЦ «Прогресс».

11 октября с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-10». На борту находились российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг, для которого этот полет в космос был первым.

На 119-й секунде полета произошла авария носителя. Экипаж эвакуировался на спасательной капсуле и успешно приземлился в Казахстане.

«Авария стала первым ЧП в российской пилотируемой космонавтике за 35 лет», – подчеркивает «РБК».

Предполагаемой причиной аварии «Роскосмос» называл столкновение первой и второй ступени ракеты. Эксперты же склоняются к версии, что ошибку допустили при сборке в монтажно-испытательном корпусе космодрома Байконур.

Следственный комитет РФ завел уголовное дело по подозрению в нарушении правил безопасности строительных работ, повлекших крупный ущерб.

По данным росСМИ, следственные органы и комиссия «Роскосмоса» уже установили виновных, но их фамилии и должности пока не называют.

«РБК»