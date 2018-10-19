В Украине призывают к возбуждению дела по факту убийства Захарченко

Вице-спикер Верховной Рады Геращенко призывает правоохранителей возбудить уголовное дело по факту убийств главаря оккупационной администрации ОРДО Захарченко.

Вице-спикер парламента Ирина Геращенко заявила, что украинские правоохранители должны открыть уголовное производство в отношении убийства экс-главаря боевиков оккупированного Донецка Александра Захарченко. Геращенко заявила об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу, передает «Украинская Правда».

По ее словам, накануне она вместе и коллегой Марией Ионовой получила ответ от Министерства внутренних дел об отсутствии соответствующего уголовного производства по этому поводу.

«Не было заведено уголовное дело в отношении убийства гражданина Украины, каким бы он ни был преступником, Захарченко. И так же не было заведено уголовное дело в отношении того, что следственный комитет России проводит какие-то следственные действия на территории Донецка, поскольку это оккупированная территория», – сказала она.

Геращенко отметила, что после инцидента с массовым убийством в Керчи украинская прокуратура открыла уголовное производство, но не сделала того самого, когда в оккупированной Горловке дети подорвались на мине и других убийств на оккупированных территориях.

«И когда вчера Госдума Российской Федерации в каком-то бреду шизофреническом делает агрессивные заявления относительно того, что якобы на Украине кровь убитого ими же Захарченко, нам нечего ответить по этому поводу», – пожаловалась вице-спикер.

Политик отметила, что оккупированные Донецк, Луганск и Крым, это украинская территория и призвала правоохранителей возбуждать уголовные дела по каждому убийству, чтобы сформировать соответствующий реестр и подавать иски в международные суды.

Геращенко добавила, что украинская сторона также должна апеллировать к международным экспертам с требованием доступа правоохранительных органов Украины к местам преступлений на Донбассе и в оккупированном Крыму для проведения своих следственных действий и чтобы там не было СК России.

31 августа главаря боевиков ОРДО Александра Захарченко убили в результате взрыва в центре Донецка. Позже в «ДНР» заявили, что в результате взрыва погибли два человека, девять – пострадали.

На экстренном заседании «правительства» боевиков ОРДО объявили, что временно исполняющим обязанности лидера ОРДО станет так называемый «первый вице-премьер» Дмитрий Трапезников.

В России в убийстве Захарченко обвинили Украину.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в связи с убийством Захарченко по статье «акт международного терроризма» (ст. 361 УК РФ).

РосСМИ сообщили о задержании подозреваемых в покушении на Захарченко. Отмечалось, что задержанные – «украинские диверсанты и связанные с ними лица».

Позже исполняющий обязанности так называемого «главы ДНР» Дмитрий Трапезников заявил, что задержанные по подозрению в убийстве Александра Захарченко подтвердили причастность Украины к этому преступлению.

Представитель омбудсмена Украины в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский заявил, что из четырех задержанных «выбили» признание в сотрудничестве с Украиной.

«Украинская Правда»