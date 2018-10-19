Русская православная церковь заграницей разорвал отношения с Константинопольским патриархатом

Вслед за Московским патриархатом о разрыве своих отношений с Константинополем заявил и Архиерейский Синод РПЦЗ.

Архиерейский синод Русской Православной Церкви Заграницей (РПЦЗ) объявил о прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом в ответ на положительное решение по автокефалии Украинской церкви. Соответствующее заявление опубликовано на сайте РПЦЗ.

«Архиерейский РПЦЗ передает всей полноте своего духовенства, верующих и православных во всем мире свою глубокую скорбь по поводу неканонических действий, предпринятых в последние дни Константинопольским Патриархатом. Особенно это касается сообщения из канцелярии Константинопольского Синода от 11 октября 2018 года. В то же время мы выражаем полную поддержку позиции, озвученной Священным Синодом Московского Патриархата на заседании 15 октября 2018 года и того заявления, которое в тот же день было принято Синодом», – говорится в заявлении.

Отмечается, что теперь духовенство РПЦЗ не может служить в любом приходе Константинопольской Церкви или же приглашать на службы священнослужителей этой церкви. Прихожане также не могут причащаться в храмах Константинопольского патриархата.

«Призываем всех верующих усилить свои молитвы за мир церковный, который сегодня так старательно ввергается в искушения и подвергается испытаниям беззаконными действиями со стороны самых разных нео-экклезиологических и ложных учений, и, при этом, не ослабевать сердцем, веруя, что Премудрость Божия побеждает всякую ложь, если мы храним верность тому, что истинно и священно. Мы просим Предстоятелей Поместных Православных Церквей задуматься о нынешних обстоятельствах и во благовремении собраться вместе, чтобы достичь подлинного, канонического решения назревших вопросов», – отмечается в сообщении.

Несмотря на разрыв евхаристического общения РПЦ с Константинопольским патриархатом, Константинополь продолжает состоять в общении с ней, говорится в обращении экзархата русских приходов в Западной Европе к пастве, которое цитирует «Интерфакс-Украина».

«Дорогие братья и сестры, извещаем вас о том, что наша архиепископия-экзархат, находящаяся в юрисдикции Вселенского патриархата, состоит в полном общении со всей Православной церковью. Также извещаем вас о том, что Вселенский патриархат не прерывал общения с Московским патриархатом и продолжает его поминать в порядке, установленном в диптихе», – говорится в сообщении.

Отмечается, что все православные верующие могут принимать полное участие в литургической жизни и церковных таинствах.

«Экзархат Константинополя призывает всех священников, диаконов, монахов, монахинь и верующих русского экзархата в Западной Европе молиться о единстве Церкви», – говорится в обращении.

Напомним, 11 октября синод Вселенского патриархата снял анафему с предстоятелей УПЦ КП Филарета и УАПЦ Макария, а также принял решение прекратить действие указа 1686 года о разрешении на рукоположение киевского митрополита Московским патриархом, которое в России считают передачей канонической территории Украины.

Решения Синода открывают дорогу для предоставления Томоса об автокефалии после объединительного собора УПЦ КП, УАПЦ и УПЦ МП.

15 октября Синод РПЦ в Минске заявил о полном разрыве общения с Вселенским патриархатом. Это решение означает, что священники РПЦ не смогут совершать совместные богослужения с представителями Вселенского патриархата, а миряне не смогут причащаться в храмах Вселенского патриархата.

В РПЦ также предложили низложить патриарха Варфоломея и открыть приходы в Турции. «Турецкая православная церковь» из-за автокефалии украинской церкви подала в суд на Константинополь.

Пресс-служба РПЦЗ