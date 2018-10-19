Москва до сих пор считает, что может указывать Украине, вступать ли ей в НАТО, – Волкер

Кремль до сих пор воспринимает все постсоветское пространство, как свою личную вотчину и считает, что только он вправе распоряжаться всем этим.

В Кремле до сих пор считают, что имеют право указывать Украине, Грузии и другим, что им не стоит присоединяться к Североатлантическому альянсу. Специальный представитель США в вопросе переговоров по Украине Курт Волкер заявил об этом во время выступления в четверг в «Atlantic Council».

«Россия продолжает сохранять образ мышления, что она вправе указывать другим странам, могут ли они принимать решения о присоединении к НАТО», – отметил американский дипломат.

В свою очередь это решение страны должны принимать самостоятельно, подчеркнул он.

Это, по его словам, произошло, в частности, в случае Украины и Грузии.

«Запад должен кардинально другое мнение. Мы считаем, что эти страны должны самостоятельно принимать решение, которое они хотят», – подчеркнул представитель США.

Он назвал это «фундаментально различными ментальными подходами».

В то же время, Волкер напомнил, что в НАТО существует четкий принцип – нападение на одного означает нападение на всех, и это объединяет интересы безопасности всех стран Альянса. Это не является агрессией или угрозой, это является обороной, подчеркнул Волкер.

Он также назвал «ошибочным» подход, что Украина и Грузия не могут стать членами Североатлантического альянса только потому, что их территория является частично оккупированной со стороны России.

«Atlantic Council»