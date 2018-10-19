Путинский портал в рай для народных масс, – Цимблюк

Сигналы для внешней и внутренней аудитории посылаемые Путиным разнятся. С одной стороны ультимативные призывы к диалогу, с другой – неприкрытая агрессивность.
Размышления о конфликтах и мире от Владимира Владимировича, все это и многое другое – в новом видеоблоге корреспондента «УНИАН» в Москве Романа Цимбалюка.
https://youtu.be/
Очередное объявление о самом совершенном оружии у России, и призыв для россиян быть готовым отдать жизнь за отечество. Больше никаких историй про «один народ», появилась новая версия.
Роман Цимбалюк, «УНИАН»