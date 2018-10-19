Илларионов: Украина – не самая бедная страна Европы

Пресса разразилась «шокирующей новостью» со ссылкой на «данные МВФ» – будто бы Украина стала самой бедной страной Европы.

Появившиеся многочисленные публикации ссылаются на запись в ФБ «экономиста, управляющего частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США» Владимира Компанийца, – пишет на страницах своего блога в «Живом Журнале» российский экономист, экс-советник Владимира Путина Андрей Илларионов: «Согласно обновленным данным МВФ, Украина является самой бедной страной Европы… Обновил инфографику, которая с первого взгляда показывает экономическую ситуацию в Украине и где мы находимся по сравнению с другими странами. В новом отчете МВФ по показателю ВВП на душу населения нас обошла Молдова, а мы обошли Папуа Новую Гвинею… Теперь Молдова занимает 133 место в мире 2694.469 долл ВВП на душу населения, а Украина 134 место в мире 2656.01 долл ВВП на душу населения».

К сожалению, автор совершил непозволительную экономическую ошибку, а многочисленные СМИ, сославшиеся на его запись, эту ошибку некритически повторили.

Величины $2694 для Молдовы и $2656 для Украины, указанные в записи Компанийца, – это значения ВВП на душу населения в обеих странах по обменным валютным курсам в 2017 г. из базы данных МВФ.

Однако данный показатель (ВВП на душу населения по обменным курсам) в качестве индикатора уровня развития (богатства, бедности) стран мира не используется, по крайней мере, последние пять десятилетий – со времени внедрения в практику международных сопоставлений концепций уровня относительных цен и паритетов покупательной способности валют. Вместо этого индикатора используется показатель ВВП на душу населения по паритетам покупательной способности валют – либо в текущих, либо в постоянных ценах.

По данным МВФ, уровень относительных цен в Молдове в 2017 г. был на треть (на 32,8%) выше, чем в Украине.

Следовательно, в 2017 г. ВВП на душу населения по паритетам покупательной способности в текущих ценах составил: в Молдове – $6687, в Украине – $8754, или на 30,9% выше.

Аналогичным является и соотношение в 2017 г. ВВП на душу населения по паритетам покупательной способности валют в постоянных ценах 2011 г.: в Молдове – $6078, в Украине – $7957, или на 30,9% выше.

Экономическая ситуация в Украине остается сложной.

В 2013-15 гг. страна пережила тяжелейший экономический кризис – не только из-за кремлевской агрессии, но и в результате проведения безответственной экономической политики со стороны в том числе новых украинских властей, прежде всего со стороны Национального банка под руководством Валерии Гонтаревой.

Хотя три года назад в стране возобновился экономический рост, он не является ни быстрым, ни устойчивым.

В 2017 г. ВВП на душу населения в постоянных ценах в Украине оставался ниже уровня 1990 г. примерно на 28%.

Какой бы сложной ни была экономическая ситуация в стране, она не дает никаких оснований для голословных утверждений о том, что Украина якобы «стала беднейшей страной Европы».

Андрей Илларионов, «Живой Журнал»