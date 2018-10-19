Пробуждение новой угрозы. Зачем Кремль влияет на умы западных подростков?

Основная задача ментального оружия – расшатывание устоев. Искажение реальности до неузнаваемости. Подрыв доверия к существующим авторитетам и институтам. Аудитория для такой работы выбрана троллями идеально.

Американские и британские исследователи, занятые в расследовании деятельности российских фабрик троллей, сделали интересное наблюдение: молодые люди и подростки из благополучных западных стран последовательно вовлекаются в мракобесие. В их группах в соцсетях распространяется пропаганда, но не политическая, как можно было бы ожидать, не пропутинская и даже не пророссийская, пишет на страницах издания «Деловая Столица» Екатерина Щеткина.

Это информация, сеющая страх перед вакцинацией, ГМО, «плохой» водой и т. д. Американские и британские исследователи «отлавливают» следы этой пропаганды в самых разных молодежных группах в Instagram, Twitter, Facebook, на Youtube – в тех сетях, которые особенно популярны у молодежи. Все следы ведут все туда же – в Россию, на фабрики троллей, ассоциированные с Агентством интернет-исследований.

Зачем? Ну, ладно, когда тролли пропагандируют Путина, пиарят «Крымнаш», превозносят ФСБ и втюхивают публике «русское православие». Но ГМО? И прививки? И «отравленная» вода?

Да, именно ГМО. И прививки. А в перспективе – плоская земля и масонский заговор. Они знают, что это сработает. Рано или поздно эти вбросы мракобесия дадут плоды. Уже дают.

Надо отдать должное россиянам: не они первые поняли, какие возможности дает интернет и особенно соцсети, но они первыми сумели превратить это в оружие. История с выборами Трампа и «Кембридж аналитикс» – только видимая часть айсберга. Так же как пропаганда путинизма и русского православия, атаки на аккаунты либералов и замусоривание комментов оппозиционных изданий. Повседневная же работа интернет-войск именно такова – вносить хаос в картину мира, расшатывать устои и повергать авторитеты. Россия если не изобрела, то первая сумела поставить на поток изготовление и применение ментального оружия.

На самом деле, это неудивительно. Россия, будучи в полной мере наследницей СССР – страны, державшейся на страхе и пропаганде, в которой «говорила» только Москва, страны тоталитарной, которая так и не раскаялась в тоталитаризме, – должна была прийти к этому интуитивно: новые медиа дают новые возможности манипулировать умами. Управлять умами. Атаковать умы. Соблазнять. Ввергать в ересь. Лишать ориентиров. Разделять и властвовать.

И это можно делать не только на одной шестой части суши, куда «достреливает» Останкинская башня. Телевизор – это для «стариков». Тот, кто метит в будущее, должен готовить к этому «нужному» будущему детей. И пока школы мечутся в поисках новых моделей преподавания, балансируют между самосохранением и требованиями времени, по альтернативным каналам воспитательная работа идет полным ходом.

Работать с подростками и молодежью по-своему удобно. Они в большей степени, чем другие возрастные группы, склонны атаковать устои и повергать авторитеты. Им это нравится. А еще они одиноки, фрустрированы, засиделись в детях, изголодались по чему-то настоящему – не случайно именно в этих с виду мирных водах ловят души радикалы разных мастей. Они ищут – и находят – общение, единомышленников, приключения в соцсетях. В общем, соблазнить малых сих – даже проще, чем отнять у них конфетку.

Механизмы расшатывания картины мира давно и хорошо разработаны в российском медиапространстве и отработаны на отечественном реципиенте. Антипрививочная пропаганда, ГМО и «плохая вода» для России (и всего пост-СССР) – давно пройденный этап. Теперь эта технология пошла на экспорт. А в самой России производят куда более смелые эксперименты над реальностью – продвигают в массы теорию плоской земли, например. Или о том, что американцы никогда не были на Луне (хотя в полете Гагарина отчего-то никто не сомневается).

Метод, обычно, довольно простой: побольше «фактов», то есть того, что выглядит как факт. Засыпьте оппонента ссылками – пускай утонет, пускай подавится ими. Вы говорите, земля имеет форму шара? Но это, простите, только одна из существующих теорий.

А есть мнение, что земля плоская, в ее центре находится северный полюс, а Антарктида окружает диск по краю сплошной ледяной стеной. Да, у этой теории тоже есть доказательства – вот они. Есть и опровержения доказательств теории Земли-шара – вот они. Так что, все не так просто, как тебе рассказывали в школе.

Если бы мне было 15 и я бы никогда не читала Пратчетта, я бы увлеклась, возможно. Сначала просто по приколу, а там – кто знает?

Вот, например, российский писатель-фантаст Василий Щепетнев совсем недавно оказался в центре занимательного скандала: во времена оно он написал рассказ в жанре альтернативной истории, связав свою родину – Воронежскую область – с Древним Египтом. Каково же было его изумление, когда на канале «Культура» он увидел научно-популярный фильм, пересказывающий его рассказ и продвигающий в качестве «исторической гипотезы» абсолютно фантастическую идею о том, что древние египтяне были выходцами из нынешнего Воронежа.

Писатель, едва придя в себя от изумления, предпринял переписку с каналом – с целью установить истину – но был обескуражен еще больше, когда гипотезу о воронежском происхождении древних египтян телеканал начал доказывать, опираясь на «исторические документы». Которые писатель также сочинил сам. «Кажется, я своим рассказом изменил реальность», – с грустной иронией написал писатель на своем ФБ-аккаунте.

Основная задача ментального оружия, повторимся, расшатывание устоев. Искажение реальности до неузнаваемости. Подрыв доверия к существующим авторитетам и институтам. Разным – и государственным, и общественным, и религиозным, и научным. Всем, кто является – по действующему общественному договору – компетентным в определенных вопросах. Они шатаются под ударами конспирологических подозрений и продвижения всеобщего права на «альтернативное мнение», которое тоже имеет право быть и с которым также нужно считаться. Потому что оно, под определенным углом зрения, тоже может считаться правдой.

Постправда – это как раз об этом. Не только о том, что верифицировать факты в том потоке информации, в котором мы живем, становится почти нереально. Но и о том, что нет в мире, лишенном абсолютов и непререкаемых авторитетов, точек опоры, на которых можно «стоять и не мочь иначе». Ни у кого нет эксклюзивного права на правду. Даже у таблицы умножения. Тебе сказали в школе, что дважды два – четыре? Подумай, зачем они заставляют тебя это повторять? Зачем они забивают тебе этим голову? К чему они тебя готовят?

К тому, чтобы ты привык верить им – им и их цифрам – безоговорочно. Поэтому если кто-то что-то доказывает тебе с цифрами в руках, так и знай: дурит. Помни: ты имеешь такое же право быть правым, как и кто угодно другой. Когда кто-то убеждает тебя в том, что ты ошибаешься – он просто нарушает твои права.

Аудитория для таких экспериментов выбрана идеально. Молодые люди склонны к повержению кумиров и расшатыванию устоев. Им нравятся эксперименты над реальностью. Им нравится Гарри Поттер – этот альтернативный мир, где бессильна математика и даже электричества нет. Первыми в списках групп подростков, которые попали под обстрел из российского «ментального оружия», стали именно фанаты Гарри Поттера и актрисы Эммы Уотсон, сыгравшей Гермиону в киноверсии «Поттерианы».

Мир, созданный Роулинг, оказался идеальным для связи с нынешними юными – его с одинаковым успехом использовал специалист по искусственному интеллекту Элиезер Юдковский для продвижения научного метода познания мира (фанфик «Гарри Поттер и методы рационального мышления»), и российские тролли, ставящие целью разрушение рациональности. Впрочем, российские тролли, боюсь, преуспели больше Юдковского. Во всяком случае, по широте охвата аудитории.

Истинная цель атак, судя по исследованиям британцев и американцев, – именно преодоление рациональности. Расследуя деятельность интернет-троллей во время президентских выборов в США, эксперты пришли к выводу, что собственно прямых призывов голосовать за Трампа было минимум. Тактикой троллей было довести любую беседу на темы, касающиеся выборов, до абсурда – до истерики, до визга, до хаоса, в котором тонет любой рациональный довод.

В мутной воде выплывет и наловит рыбку тот, кто даже не пытается апеллировать к рацио, кто просто ловит волну и отдается воле течения, несущего его наверх. Тот же, кто пытается барахтаться и взывать к здравому смыслу – обязательно утонет.

Политические фрики-популисты всегда почему-то оказываются союзниками конспирологов-антипрививочников, борцов с масонским заговором и пр. Они одного поля ягоды. Массовый приход к власти именно такого свойства партий и политиков интересным образом совпал с массированными ментальными атаками. И, возможно, есть связь между развалом политической культуры Запада и тем ядом, который по капле впрыскивают в умы тролли на зарплате.

Многих, разумеется, тревожит то, что тролли прорабатывают юную аудиторию – это ведь может оказаться ударом по будущему. Но модно успокаивать себя тем, что будущее – всегда загадка. А те способы манипуляции, которые уже однажды были вскрыты, оказываются дискредитированными надолго – вспомните «зеленых», за которыми, как выяснилось, стоял «Газпром» и его интересы. И если репутацию «зеленых» жаль, то за репутацию антипрививочников и борцов с ГМО волноваться вряд ли стоит.

В «шлак» может уйти не только репутация отдельных тем и движений, но и сам метод. Дети имеют свойство взрослеть. И уставать от хаоса. Вот тут, на самом деле, и возникает самая большая опасность российского ментального оружия – когда публика устанет кувыркаться в разнообразии «альтернативных правд», она снова захочет – и создаст – себе кумиров. Какими они будут? Кто их построит и из чего?

Одно могу сказать совершенно уверено: их конструкторами не станут ни российские тролли, ни их кремлевские кураторы. Просто потому, что они не по тем делам. Они мастера хаоса.

Екатерина Щеткина, «Деловая Столица»