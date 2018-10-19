Как Бабченко стал виновником Керченской бойни. Пропагандистская пьеса-бенефис Хинштейн

Российский зомбоящик круглосуточно, годами, вливает прямо в мозжечок, минуя мыслительные центры, истерику, агрессию, ксенофобию, превосходство. А потом потом появляется Росляков…

Давайте объясню на пальцах. Александр Хинштейн вчера на шоу Ольги Скабеевой предложил закрыть «Эхо Москвы» за мой пост о том, что с приходом России в Крым теракты там стали неизбежны, пишет в своем Telegram-канале «Babchenko» Аркадий Бабченко.

Если кто не видел, кстати, посмотрите. Это чистый Гоголь. О, эти лица! О, эта игра актеров! О, эта драматургия! Этот сюжет! Эти диалоги! Эти позы! О, этот оживший «Ревизор»!

Это прекрасно. Божественно.

Вот краткий пересказ, кому не охота смотреть:

Действующие лица:

Александр Хинштейн – бывший сливной бачок ФСБ в «Московском Комсомольце», бывший Главный Попиар товарища Золотова, автор и постановщик шедевра «Товарищ Золотов уговаривает террориста на черном «Гелентвагене» сдаться»

Ольга Скабеева – исполняющая обязанности манекена для тренировки охранников Петра Порошенко

Попов, имени которого никто не знает – муж Скабеевой

Игорь Коротченко – ярый патриот, военный аналитик, издатель военного журнала. Каждый год приходит в посольство США и жрет там печеньки, после чего фотографии жрущего гамбургер Коротченко расходятся по всему интернету, а сам он патриотично оправдывается в твиттере, что таким образом разрушает экономику врага на его территории

Эмилия Слабунова, главный либерал России. Не произносит ни слова.

Аркадий Бабченко – враг, нехристь, исчадие ада.

Хиншейн: – Вот, товарищ Бабченко разместил блог.

Скабеева: – Мы читали этот блог, такое ощущение, что это свинство, ад, кошмар и ужас, мы даже не решаемся его показать…

Хинштейн: – Господин Бабченко не в нашей юрисдикции…

Попов: – Наш гражданин! (Какой я вам, к черту, «ваш» – прим. Аркадия Бабченко)

Хиншетйн: – Но российская-то радиостанция в нашей юрисдикции!!

Коротченко: – Главный редактор этой!

Кто-то: – И «Газпром» в нашей юрисдикции!

Хиншейн: – Я с Вами совершенно согласен! И вот у меня вопрос возникает – мы все время хотим быть хорошими. Но когда все это происходит на нашей стороне, с этим же нужно разбираться. Так же тоже не может дальше продолжаться

Скабеева: – Не может, не может.

Хиншейн: – И свобода слова это не вседозволенность! И я согласен с вами, когда мы говорим, что недопустимо поддаваться на провокации горячих голов. У меня вопрос к российской радиостанции.

Скабеева: – Мы зашли, посмотрели, задались вопросом – зачем он им это сегодня написал? (на весь экран показывает блог, который минуту назад «не решалась показать» как ад, кошмар и ужас)

Попов: – У нас здесь девятнадцать человек погибли, что мы обсуждаем. этого дебила

Николай Васильевич, вы гений.

Но я не об этом.

Я о том, при чем здесь Россия.

Давайте-ка, товарищ Хинштейн, объясню на пальцах.

Двадцать пять лет в Керчи слыхом не слыхивали ни про какие колумбайнинги и теракты. Потом приходит Россия. На полуострове начинается военная истерика. Парады, стрельбы, флот, кругом фашисты.

Зомбоящик круглосуточно, годами, вливает прямо в мозжечок, минуя мыслительные центры, истерику, агрессию, ксенофобию, превосходство, величие, фашизм-фашизм-фашизм, убить, ядерный пепел, дойдем до Киева, ненависть-ненависть-ненависть, кругом враги-враги-враги, война-война-война, наказать-покарать-отомстить.

Потом в колледже – да, да, том самом колледже, принимают план противодействия терроризму на 2017-2018 год, о чем слыхом не слыхивали все двадцать пять лет до этого. Потом студентам раздают автоматы, одевают их в военную форму и устраивают спектакль про смерть, про фашистов, про то, как здорово всем умереть за родину.

Это все есть на сайте и в сообществах колледжа. Все эти видео про смерть за Родину и борьбу с терроризмом.

А потом Россия, влив в головы тонны ненависти и агрессии, понижает возраст покупки оружия с двадцати одного года до восемнадцати лет.

И вот эта страна, прокачав еще почти ребенку мозги военной истерией и ненавистью, продает ему помповик – зародившийся, между прочим, как шутрмовое оружие, «окопная метла» – сто пятьдесят патронов к нему, и парень, у которого вкотнакте картинки про Новороссию и сопротивление фашизму, собирает два СВУ, и идет стрелять направо и налево без разбора.

А потом все включают идиота – ой, а как так получилось?

Да вот и правда, черт его знает, как так.

Возраст разрешения на оружие в Украине – двадцать один год.

Возраст разрешения на оружие в России – восемнадцать лет.

Если бы вы, друзья мои, не приперлись в Крым, Вячеслав Росляков даже чисто технически не смог бы убить двадцать человек.

И правда, при чем здесь Россия…

Еще раз – там, куда приходит Мордор, теракты становятся неизбежны.

Аркадий Бабченко, Telegram-канал «Babchenko»