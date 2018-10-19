Путин угрожает Украине войной, – Портников

Но если Путин хочет получить Украину обратно, ему нужно отдать Украине Донбасс, а не воевать.

Многие наблюдатели обратили внимание, что во время своего выступления на заседании Валдайского дискуссионного клуба Владимир Путин выразил готовность нормализовать отношения с новым украинским руководством, которое будет сформировано по итогам предстоящих выборов 2019 года, пишет на страницах «Espreso.TV» Виталий Портников.

Тактика эта не нова. Она отсылает нас к событиям десятилетней давности, когда в Кремле бойкотировали Виктора Ющенко, интриговали с Юлией Тимошенко и ждали прихода своих агентов – Виктора Януковича и Николая Азарова.

Но все же самое главное в словах Путина – это фактическая угроза войны, которая прозвучала в его словах, когда российский президент сравнил возможные действия украинского руководства по освобождению оккупированных территорий Донбасса с действиями бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.

Стоит вспомнить, что в ходе российско-грузинского конфликта на территорию Грузии были введены регулярные части вооруженных сил Российской Федерации, которые вступили в прямые столкновения с вооруженными силами Грузии и оккупировали часть территории этой страны – как ту, которая и до войны не находилась под контролем Тбилиси, так и новые участки грузинской земли.

Учитывая путинское сравнение, можно предположить, что Россия готова к применению собственных вооруженных сил и на украинской территории со схожей целью – «восстановление территориальной целостности народных республик» или даже создание пресловутой «Новороссии».

Но Путину нужно разобраться с бардаком в своей собственной голове. Если он хочет получить в Киеве некое новое пророссийское правление – может быть, не такое явно антиукраинское, как группа Януковича, но «вменяемое» – ему нужно не удерживать Донбасс и не расширять зону оккупации, а вернуть оккупированные районы – желательно вместе с Крымом. Потому что электорат, который способен голосовать за близких Путину политиков, проживает именно там – а не во Львове или в Киеве. И чем меньше этого электората, тем больше шансов, что никакой украинский президент не сможет быть пророссийским.

Москва должна была бы заметить эту простую закономерность на грузинском примере. После войны с этой страной даже крах режима Михаила Саакашвили не позволил прийти к власти пророссийским силам, полностью маргинализовал их. А потенциальные «избиратели Путина», которые могли бы голосовать за пророссийскую Грузию, окончательно оказались вне электорального поля этой страны, были признаны в качестве «граждан» «независимых» Абхазии и Южной Осетии.

А вот в Молдове, где вооруженный конфликт длился всего несколько дней, а после этого Москве удалось наладить сосуществование свободной и оккупированной территорий, к власти в стране регулярно приходят пророссийские силы – от президента-коммуниста Владимира Воронина до президента-социалиста Игоря Додона. Да, даже этим друзьям Путина не удается подарить ему Молдову – и все же договариваться с этими молдавскими Медведчуками ему гораздо проще, чем даже с грузинским олигархом Бидзиной Иванишвили и его соратниками.

Можно было бы сделать вывод. Если Путин хочет получить Украину обратно, ему нужно отдать Украине Донбасс. И как можно скорее, пока из региона еще не все разбежались. И Крым – пока его жители окончательно не стали воспринимать себя как россиян. Потому что такое крымский электорат в российских масштабах? Чепуха какая-то! А в украинских – это сила.

Если бы я был Путиным, я бы подарил бы Украине еще и пограничные территории с этническими украинцами – Кубань, Белгородчину, Курскую и Брянскую область – как все украинцы бы веселились, какой фестиваль бы устроили на улице Кубанской Украины в Киеве! А уже через несколько месяцев новый украинский парламент объявил бы о присоединении Украины к Союзному государству России и Беларуси и новый украинский президент плакал бы на груди у Путина в Кремле, что твой Аксенов.

Но, к большому счастью для Украины Путин – это не я. Путин не может ничего отдать. Он может только захватить чужое. И поэтому будет удерживать украинский Донбасс и не давать возможности его жителям проголосовать за пророссийские силы, за союз с Москвой. И готов ради этого даже воевать с Украиной.

То есть проводить единственно возможную политику, которая исключает любую возможность победы пророссийских сил и сепаратных договоренностей с Кремлем.

Виталий Портников, «Espreso.TV»