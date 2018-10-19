Косить по «городского сумасшедшего». Многие ошибаются насчет Путина

Если вы думаете, что Путин говорит то, что думает, вы ошибаетесь. У гебиста нет такой роскоши – иметь собственное мнение. Нет, он говорит то, что нужно.

Очередные заявления «мы всех уничтожим и пойдем в рай» – это дальнейшая игра в «опасного и психически неуравновешенного парня», с которым «лучше договориться». И ориентировано это, конечно, на «Запад».

«Запад» должен договариваться с ним. Он должен его уговаривать.

Якщо ви думаєте, що Путін говорить те, що думає, ви помиляєтесь. У гебіста немає такого розкошу — мати власну думку. Ні,… Опубліковано Петром Олещуком П'ятниця, 19 жовтня 2018 р.

Так ведет себя террорист, кричит о том, как всех убьет. Хотя реально надеется, что ему просто пойдут на встречу.

Российское руководство очень хочет мириться с Западом, но только на условиях того, чтобы за ними признали весь СССР зоной их влияния, а Москву – равноправным партнером. Одной из «мировых сил» как в 19 в.

СССР занимался публичным ядерным шантажом меньше чем Россия.

Трудно представить, чтобы какой-то советский лидер обещал миру ядерное уничтожение. В этом просто не было необходимости – угроза со стороны СССР была самоочевидной. А вот Путин вынужден об этом напоминать.

В его заявлениях читается между строк «вы что, забыли, что у нас есть бомба, не верите, что мы ее применим? Да вы что. Я злой и страшный серый волк. Я вас разбомблю. Честно. Ну давайте уже мириться».

Петр Олещук, Facebook