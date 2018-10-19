На Азовском море до сих пор не нашли пилотов разбившегося российского военного самолета

На данный момент российские спасатели определили примерно район где произошло крушение военного учебно-тренировочного самолета.

Пилотов российского военного учебно-тренировочного самолета Л-39, упавшего в Азовское море, до сих пор не нашли, пишет «Интерфакс».

«Поисково-спасательная группа определила примерную зону в акватории Азовского моря, в которой разбился самолет Л-39, но поиски пока не дали никаких результатов», – сообщил агентству информированный источник.

В настоящее время обследуется и морская, и береговая территория на предмет выявления пилотов, которые катапультировались.

Самолет Л-39 Минобороны России около 17 часов по московскому времени упал в воду вблизи Должанский косы на Азовском море.

Учебно-тренировочный самолет Л-39 предназначен для подготовки летного состава. Некоторые модификации могут использоваться в качестве легких штурмовиков и истребителей.

«Интерфакс»