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Новости

На Азовском море до сих пор не нашли пилотов разбившегося российского военного самолета

«Интерфакс»
19 октября 2018

На данный момент российские спасатели определили примерно район где произошло крушение военного учебно-тренировочного самолета.

Пилотов российского военного учебно-тренировочного самолета Л-39, упавшего в Азовское море, до сих пор не нашли, пишет «Интерфакс».

«Поисково-спасательная группа определила примерную зону в акватории Азовского моря, в которой разбился самолет Л-39, но поиски пока не дали никаких результатов», – сообщил агентству информированный источник.

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В настоящее время обследуется и морская, и береговая территория на предмет выявления пилотов, которые катапультировались.

Самолет Л-39 Минобороны России около 17 часов по московскому времени упал в воду вблизи Должанский косы на Азовском море.

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Учебно-тренировочный самолет Л-39 предназначен для подготовки летного состава. Некоторые модификации могут использоваться в качестве легких штурмовиков и истребителей.

«Интерфакс»

Tags: Азовское море, Россия, самолет, Украина

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