В Мариуполе спущен на воду крупнейший на Азовском море сторожевой корабль «Донбасс»

Единственный сторожевой корабль морской охраны в Азовском море спущен на воду после ремонта. Восстановлением судна занимался Азовский судоремонтный завод.

Единственный сторожевой корабль морской охраны в Азовском море BG-32 «Донбас» спущен на воду после планового ремонта. Госпогранслужба Украины сообщила о спуске на воду своего корабля.

Восстановлением судна занимался Азовский судоремонтный завод, выигравший тендер на проведение ремонтных работ. Они включали в себя модернизацию отдельных систем и механизмов двигателей корабля, очистку и покраску корпуса, обслуживание топливных, балластных цистерн.

Сейчас проводятся испытания.

«Донбасс» – крупнейшее из судов Мариупольского отряда морской охраны.

Напомним, что Украина усиливает свое присутствие в Азовском море в связи с российской угрозой. В сентябре в Азовское море по суше перевезли малые бронированные катера «Лубны» и «Кременчуг», а поисково-спасательное судно A500 «Донбасс» и морской буксир A830 «Корец» совершили переход из Черного моря своим ходом.

ГПСУ