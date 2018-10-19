Привет из России. Как Беларусь влияет на цены российского газа в Украине

Из-за чего дорожает сжиженный газ для автомобилей на украинском рынке? Как связаны последние заявления и действия Лукашенко с ситуацией на газовом рыноке в Украине.

По Украине прошла волна подорожания автомобильного сжиженного газа – теперь его цена доходит до 16,02 гривни. Причина повышения цен – дефицит поставок, которые прежде обеспечивались реэкспортом через Беларусь, пишет на страницах «Деловая Столица» Денис Лавникевич.

Вынужденный перерыв в поставках

18 октября по всей Украине выросли розничные цены на сжиженный углеводородный газ (он же СУГ, он же LPG, он же пропан-бутан). Средний уровень цен по стране теперь составляет 16,02 грн за литр. Как указывает профильная «Консалтинговая группа А-95», на АЗС группы «Приват» стоимость автогаза выросла на 18-23 коп.: в «Авиас» СУГ стоит уже 15,68 грн/л, в «Укрнафте» – 15,62 грн/л. Автогаз на станциях Glusco подорожал на 25 коп. – до 15,95 грн/л.; сети ОККО и WOG подняли цену на сжиженный газ на 12 и 11 коп. – до 16,52 и 16,49 грн/л соответственно. На станциях AMIC, Shell, «БРСМ-Нафта», KLO, «Надежда», «Рур груп», «Автопорт», «Mango» и «Татнефть-АЗС-Украина» автогаз подорожал в пределах 4-28 коп.

Предыдущее подорожание автогаза пришлось на 20-е числа сентября. По словам участников рынка, и тот рост цен, и нынешний связан с дефицитом сжиженного газа у трейдеров. Существующий высокий спрос перестал покрываться импортом, в результате многие газонаполнительные станции стоят пустые. На нехватку самого СУГ наложилось очередное обострение ситуации с работой железной дороги. «200 вагонов с газом стоят – «железка» не справляется, нет тяги. Газ на рынке есть, но до клиентов вовремя он не доезжает», – говорят участники газового рынка.

Дефицит сжиженного газа связан с тем, что прежде значительная часть его поступала в Украину из Беларуси по серым схемам реэкспорта из России. Но в конце сентября – начале октября Россия закрыла «белорусский канал», одновременно открыв возможности для легальных прямых поставок СУГ из России в Украину. Однако логистика новых схем пока не отработана, и потому на рынке возник временный дефицит пропан-бутана. Который, впрочем, может продлиться до Нового года, спровоцировав повышение цен, аналогичное прошлогоднему.

Новейшая история реэкспорта

В августе нынешнего года Нефтегазовая ассоциация Украины (НАУ) жаловалась на то, что в Украине значительно выросли объемы теневых продаж сжиженного углеводородного газа (СУГ), более известного как пропан-бутан, предназначенного для заправки автомобилей на газовом топливе. Большая и быстрорастущая сеть нелегальных заправок сжиженным газом – как, впрочем, и вполне легальных его дилеров, – обеспечивалась поставками СУГ из Беларуси. По данным «Консалтинговой группы А-95», за первое полугодие 2018-го поставки СУГ из Беларуси в Украину выросли на 35% по сравнению с тем же периодом прошлого года – до 258 тыс. т (191,7 тыс. т в первом полугодии 2017-го).

Однако при этом собственно белорусские производители «автомобильного» газа – госконцерн «Белоруснефть» и Мозырский НПЗ – незначительно увеличили поставки в Украину, так как их технические возможности ограничены, да и напрямую с серым рынком они стараются не работать. Как показало расследование информагентства Reuters, на самом деле по теневым каналам, полуофициально, в Украину с белорусской территории реэкспортировался сжиженный газ российского происхождения. В Беларуси он «паспортизировался», то есть получал сертификаты, «подтверждающие» его местное происхождение.

Сжиженный газ из России через Беларусь поступал не только в Украину, но и в Польшу и в страны Балтии. По официальным данным, железнодорожный экспорт СУГ из России в Беларусь во втором полугодии 2017 г. вырос на 60% по сравнению с первым полугодием 2016-го, до 56 тыс. т в месяц, в январе-мае 2018 г. – еще на 41%, до 79 тыс. т в месяц. Если посчитать, то выходит, что за первое полугодие 2018-го совокупный объем поставок составил 474 тыс. т. Однако в реальности к августу поставки шли в еще больших объемах: уже в мае железнодорожный экспорт СУГ из России в Беларусь увеличился до 107,375 т. Для сравнения: экспорт СУГ из России в Беларусь в 2015 и 2016 гг. составлял в среднем лишь около 20 тыс. т в месяц.

«Настоящая революция в сфере серых поставок сжиженного газа из России произошла во второй половине 2017 г., после того, как 1 мая Федеральная служба технического и экспортного контроля (ФСТЭК) РФ ввела дополнительную процедуру получения спецразрешений на прямые поставки СУГ из России в Украину, – объяснял белорусский эксперт топливного рынка Кирилл Можейко. – Такое спецразрешение получил только один крупный производитель – «Роснефть». Именно он с тех пор стабильно и полностью легально поставлял напрямую в Украину порядка 40 тыс. т СУГ каждый месяц. А вот прочим российским торговцам сжиженным газом пришлось действовать обходным путем, через белорусские газонаполнительные станции (ГНС). Россияне быстро стали лучшими клиентами крупных ГНС в Могилевской, Гомельской и Брестской областях – то есть вдоль границы с Украиной».

По словам эксперта, до самых недавних пор в Украину перенаправлялась примерно половина СУГ, поступавшего в Беларусь по реэкспортной схеме. Потом крупнейший экспортер СУГ из РФ – «Сибур» – начал все больший объем отправлять в Польшу, а в «украинскую» нишу вошли другие поставщики, помельче.

Юридические вопросы решались просто: российский поставщик СУГ либо регистрировал в Беларуси дочернюю компанию, либо заключал договор с местной фирмой, уже работающей на рынке сжиженного газа. Работа через белорусские компании позволяла российским производителям СУГ «превращать» его на белорусской территории в де-юре уже белорусский сжиженный газ, таким образом обходя санкции. А далее «белорусский» СУГ уже вполне легально отправлялся в Украину.

«Наиболее сложная ситуация с точки зрения диверсификации поставок наблюдается в сфере сжиженного газа. На импорт из Беларуси и России приходится 60% украинского потребления. Однако в отличие от дизтоплива и бензина каналы поставок сжиженного газа и инфраструктура не так развиты, – сказал в комментарии президент Нефтегазовой ассоциации Украины Дмитрий Кулик. – В частности, остро не хватает хранилищ (газонаполнительных станций, ГНС), морских перевалочных комплексов и парка вагоноцистерн. В Украине есть только два морских газоперевалочных комплекса в Одессе и Ильичевске, которые контролируются группой «Приват». Однако их мощностей будет недостаточно, чтобы полностью перекрыть дефицит сжиженного газа в случае прекращения поставок из России и Беларуси. Прекращение поставок сжиженного газа из Беларуси может привести к дефициту автогаза и уж точно к росту цен на все виды топлива (бензин, ДТ и автогаз)».

С конца августа, однако, объемы реэкспорта российского газа в Украину через Беларусь быстро уменьшаются. В конце сентября разрешение ФСТЭК на прямые поставки СУГ на украинский рынок получили еще две российские компании – «Лукойл» и «Газпром газэнергосеть». Если прямые и на 100% легальные поставки из РФ достигнут достаточного объема, необходимость реэкспорта через Беларусь отпадет.

Пока тот же «Лукойл» не привозил большие объемы в Украину, но если начнет работать этот механизм, то, конечно, уменьшится доля реэкспорта, потому что это был один из ответов на ограничение прямых поставок.

Как мы и предсказывали неделю с небольшим назад, для украинских потребителей автомобильный пропан-бутан будет некоторое время дорожать. Ровно то время, пока сворачивание серых реэкспортных поставок не начнет компенсироваться белыми прямыми поставками из России. Вопрос только в том, когда именно ситуация нормализуется и на каком ценовом уровне. Нельзя также исключать и влияние политических моментов на ситуацию с автогазом, поскольку по большому счету Украина остается заложником России в этой истории.

Денис Лавникевич, «Деловая Столица»