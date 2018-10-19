Санкции разорили в России один из крупнейших высокотехнологических проектов

Один из крупнейших проектов по развитию высоких технологий в России, инициированный правительством и Советом Безопасности, провалился из-за американский санкций.

Завод по производству микрочипов «Ангстрем-Т», принадлежащий бывшему министру связи Леониду Рейману и получивший госфинансирование на 1 млрд долларов, близок к банкротству. Компания, которая в 2008 году привлекла кредитную линию ВЭБа в размере 815 миллионов евро на строительство предприятия в Зеленограде, так и не приступила к погашению кредита. Как сообщает «Reuters», в ближайшие месяцы ВЭБ заберет завод за долги и станет мажоритарным акционером.

Неспособность завода вернуть деньги частично связана с санкциями, объясняет сам Рейман: в 2014 году США ограничили экспорт в Россию технологий двойного назначения из-за аннексии Крыма и поддержки сепаратистов на востоке Украины, а в сентябре 2016 года «Ангстрем-Т» и ряд других микроэлектронных компаний из РФ попали в санкционный список Вашингтона.

Проект, который был инициирован президентом России Владимиром Путиным, получил поддержку СовБеза и правительства и должен был производить чипы для процессоров, смарт-карт, электронных паспортов и виз, создавался преимущественно на американских технологиях.

«Ангстрем-Т» покупал оборудование у «Advanced Micro Devices» и лицензию на производство чипов у IBM, но обострение отношений с США поставило крест на возможности сотрудничать с американскими компаниями.

По итогам 2017 года суммарный долг завода достиг 87,4 млрд рублей. При этом выручка составила лишь 101 млн рублей, а чистый убыток превысил 10 млрд.

Проблема с заводом не только в санкциях – он строился почти 10 лет и устарел уже к моменту запуска, сказал «Reuters» источник на рынке микроэлектроники.

«Рынок чипов 90-130 нанометров, которые производит «Ангстрем-Т», за последние годы значительно сократился, поэтому завод и не могут загрузить – спроса на данные чипы в таком объеме нет. Все мировые производители микросхем уже производят чипы в 45-65 нанометров и еще ниже», – сказал он.

В июле подрядчики «Ангстрем Т» подали в суд заявления о банкротстве завода, сообщал РБК.

«Reuters»