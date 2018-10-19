В России обнародовали информацию о состояние пострадавших в Керченской бойне

Пострадавшие госпитализированы в лечебные учреждения Керчи, Ленино и Симферополя. Большая их часть будет выписана на амбулаторное лечение в течение ближайших 10-14 дней.

В крымских больницах прооперированы 20 человек, пострадавших при стрельбе и взрывах в колледже в Керчи, их состояние тяжелое и средней степени тяжести, но стабильное. Информацию об этом сообщили агентству РИА «Новости» в так называемом Минздраве Крыма.

«Все пострадавшие, госпитализированные в лечебные учреждения Керчи, Ленино и Симферополя, получают необходимую помощь, состояние различной степени тяжести, но стабильное», – говорится в сообщении.

Отмечается, что одна девушка остается в городской больнице Керчи, ее состояние средней степени тяжести.

Четыре человека – трое молодых людей и девушка с состоянием средней степени тяжести госпитализированы в Ленинскую центральную районную больницу.

Еще один пострадавший – 18-летний молодой человек – госпитализирован в республиканскую больницу им. Семашко, состояние средней степени тяжести.

В симферопольской клинической больнице скорой медицинской помощи №6 проходят лечение 6 пострадавших в Керчи. Пациентам от 18 до 28 лет, у них диагностированы травмы средней степени тяжести.

По данным «ведомства», большая их часть будет выписана на амбулаторное лечение в течение ближайших 10-14 дней.

Восемь детей (возраст от 15 до 17 лет, пять девушек и три юноши) были госпитализированы в республиканскую детскую клиническую больницу в Симферополе.

«Все они были прооперированы, некоторые не один раз. Состояние трех детей остается тяжелым, пятерых – средней степени тяжести», – говорится в сообщении.

Напомним, трагедия в Керчи произошла 17 октября. По данным российского следствия, 18-летний студент 4 курса Владислав Росляков расстрелял из ружья людей в колледже, кроме того был взрыв, и позже в вещах Влада нашли взрывчатку.

Росляков после стрельбы по людям покончил с собой.

Утром 18 октября «правительство» аннексированного Россией Крыма опубликовало официальный список погибших. Среди них 15 студентов (6 несовершеннолетних) и 5 взрослых).

Позже сообщалось, что число погибших возросло до 21 человека.

РИА «Новости»