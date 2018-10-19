Янукович вызвал своих украинских адвокатов в Москву

Речь идет «о согласование правовой позиции» на судебном процессе по делу о госизмене бывшего президента Украины.

Адвокаты, подозреваемого в госизмене, бывшего президента Виктора Януковича Александр Байдык и Александр Горошинский отправились в Россию по вызову своего подзащитного. Защитник Байдык подтвердил эту информацию «Украинской Правде».

По словам Байдыка, адвокаты отправились в Москву, чтобы «согласовать правовую позицию по делу» с Януковичем.

19 октября на заседании Оболонского районного суда, который рассматривает дело о государственной измене бывшего президента, судьи приняли решение перенести рассмотрение дела на 09.00 часов 22 октября.

«В суд сегодня утром поданы заявления, согласно которым, они (адвокаты) отмечают, что их вызвал обвиняемый Виктор Федорович Янукович для согласования правовой позиции защиты, и они отбыли в Москву», – сказал председательствующий судья Владислав Девятко.

С адвокатов Януковича на заседание пришел только государственный защитник Юрий Рябовол.

Спикер генпрокурора Лариса Сарган в Facebook заявила, что адвокаты экс-президента затягивают судебный процесс, как могут: «болеют, отдыхают, снова болеют. Вспоминают, что есть клиент, ездят к нему».

«Дебаты в очередной раз сорваны, адвокаты в очередной раз не выполнили решение суда. И это при том, что даты заседаний были определены заранее», – написала она.

Весь судовий процес вони затягують як можуть: хворіють, відпочивають, знову хворіють. Згадують, що є клієнт, їздять до… Опубліковано Ларисою Сарган П'ятниця, 19 жовтня 2018 р.

Суд по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича должен был перейти к стадии судебных прений 30 июля.

31 июля адвокаты Януковича заявили об отводе судьям и прокурорам и покинули судебное заседание, поэтому суд решил предоставить экс-президенту государственного защитника.

Кроме того, Янукович нанял еще одного адвоката – Байдыка, чтобы усилить команду своих защитников.

Речь Байдыка началась 13 сентября и продолжается уже более 30 часов.

5 октября стало известно, что Байдык заболел и ушел на больничный, поэтому выступать начал Горошинский.

Кроме того украинский суд ждет Януковича с последним словом до конца октября.

Виктора Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины) и ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

«Украинская Правда»