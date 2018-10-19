Россия размещает в Брянской области еще одну воинскую часть

На территории бывшей больницы в Унече будет размещена новая воинскя часть. Представители руководств Западного военного округа осматривали место будущей дислокации военных.

В городе Унече Брянской области разместят еще одну воинскую часть. Ранее в Клинцы была переброшена мотострелковая бригада, сообщает «Брянская Газета».

В Унече побывали заместитель командующего войсками Западного военного округа генерал-лейтенант Андрей Булыга, а также заместитель губернатора Брянской области Сергей Сергеев, военком Андрей Соломенцев. Их сопровождал глава районной администрации Александр Кусков.

Как сказал Булыга, на западном направлении совершенствуют боевой состав войск. С 2016 года в ЗВО сформировано более 70 соединений и частей. Сюда поставили новое оружие.

По предварительной информации, новая войсковая часть разместится в здании бывшей железнодорожной больницы. Гости смогли осмотреть ее.

«Брянская Газета»