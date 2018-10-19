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Новости

Россия размещает в Брянской области еще одну воинскую часть

«Брянская Газета»
19 октября 2018

На территории бывшей больницы в Унече будет размещена новая воинскя часть. Представители руководств Западного военного округа осматривали место будущей дислокации военных.

В городе Унече Брянской области разместят еще одну воинскую часть. Ранее в Клинцы была переброшена мотострелковая бригада, сообщает «Брянская Газета».

В Унече побывали заместитель командующего войсками Западного военного округа генерал-лейтенант Андрей Булыга, а также заместитель губернатора Брянской области Сергей Сергеев, военком Андрей Соломенцев. Их сопровождал глава районной администрации Александр Кусков.

При осмотре места дислокации новой воинской части.

Как сказал Булыга, на западном направлении совершенствуют боевой состав войск. С 2016 года в ЗВО сформировано более 70 соединений и частей. Сюда поставили новое оружие.

По предварительной информации, новая войсковая часть разместится в здании бывшей железнодорожной больницы. Гости смогли осмотреть ее.

«Брянская Газета»

Tags: Брянская область, военные, милитаризаци, Россия, Унеча

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