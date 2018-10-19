123 Line + Line + Line Created with Sketch.
Group Created with Sketch.
Menu
Page-1 Created with Sketch.
Политика

В ожидании капитуляции Украины, – Цимбалюк

Роман Цимбалюк, «УНИАН»
19 октября 2018

Путин озвучил новую порцию страшилок. Выступая на заседании «Валдайского клуба» нацлидер России обещая отправить россиян в рай в случае ядерной войны…

Президент России рассказал, что в Украине все плохо и нужно срочно выбрать власть, чтобы ему с ней было удобно работать, все это и многое другое – в видеоблоге корреспондента «УНИАН» в Москве Романа Цимбалюка.

https://youtu.be/

Сказал, что «Крым – наше», Донбасс освобождать нельзя, вспомнил Южную Осетию и предложил налаживать отношения.

Накануне, Мария Захарова поехала в захваченный Крым и на даче топ-пропагандиста возмущалась украинизацией Украины. Слов много и каждое отталкивает Украину все дальше и дальше от России.

Здесь же признания Захаровой в незаконности гумконвоев на оккупированный Донбасс.

Роман Цимбалюк, «УНИАН»

Tags: Владимир Путин, Мария Захарова, Роман Цимбалюк, Россия, Украина

© Украинско-Российское обозрение

Все об отношениях Украины и России

Все права защищены